Mariasole Pollio/ Sui social il grazie ai suoi follower: "Sentitevi sempre felici" (Battiti Live 2018)

Mariasole Pollio, web star su Instagram e Youtube, tornerà questa sera a Battiti Live, al fianco di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. La storia della vlogger napoletana.

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 22.20 Annalisa Dorigo

Mariasole Pollio e Francesco Facchinetti

Anche se questa sera è in onda su Italia Uno con la prima diretta di Battiti Live, Mariasole Pollio ha appena concluso la sua avventura musicale al fianco di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, così come rivela uno degli ultimi post pubblicati sui social: "Ieri grande finale per una grande avventura, che mi ha regalato un’estate pazzesca!", si legge sul profilo ufficiale di Instagram. Nelle sue parole, anche un messaggio dedicato ai tanti follower in ascolto, ai quali riserva al sua personale ricetta per la felicità: "Sentitevi sempre felici, anche se la felicità a volte ti dimentica un po', tu non dimenticarla mai del tutto!". E, anche in questo caso, non manca un ringraziamento speciale a coloro che l'hanno accompagnata in questa nuova avventura: Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri: Un Grazie speciale ai miei compagni di viaggio @elisabettagregoracireal @alanpalmieri e a @radionorba". Per visualizzare il suo messaggio direttamente su Instagram, potete cliccare qui. (Agg. di Fabiola Iuliano)

"SONO MOLTO FELICE"

Grande protagonista della puntata di Battiti Live di questa sera sarà la giovane vlogger Mariasole Pollio, piccolo fenomeno mediatico all'età di 14 anni grazie a oltre mezzo milione di seguaci su Instagram e 240 mila su YouTube. Sarà lei a dare voce al pubblico presente sotto il palco delle tante piazze italiane facendo da tramite con i vari cantanti. L'adolescente napoletana è stata accolta anche nel cast di Don Matteo dove ha vestito i panni di Sofia, ragazza che dopo aver perso tutto è stata accolta dal prete detective. Intervistata dal quotidiano La Repubblica qualche tempo fa, Mariasole aveva raccontato che la sua carriera è iniziata grazie a Francesco Facchinetti: "Lui aveva visto i miei contenuti online, io avevo mandato una mail in cui avevo scritto che il mio più grande sogno sarebbe stato incontrarlo. Insieme alla mia mamma si sono messi d'accordo. Sprizza energia, gli ho spiegato quello che mi piace". Ed è stato questo l'inizio della sua carriera in televisione.

IL DEBUTTO AL CINEMA

È un anno davvero sorprendente per Mariasole Pollio, la web star che è la vera novità della seconda edizione di Battiti Live. A lei è stato dato il compito di affiancare i conduttori Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, facendo da tramite tra gli artisti e il pubblico presente nelle piazze italiane. Questa opportunità è stata accolta con grande entusiasmo dalla giovane napoletana. Intervistata dal sito Lifestyleblog.it ha ammesso: "Sono molto felice – sto vivendo un sogno a occhi aperti- Nel giro di un anno, la mia vita è cambiata. Dalla mia stanzetta con i video per i miei giovanissimi amici del web, alla fiction con un maestro come Terence Hill, al cinema con un grande Pieraccioni, e adesso questa nuova esperienza live. Non posso chiedere di più". Il film di cui Mariasole parla si intitola "Se son rose", in cui veste i panni della giovane Yolanda, figlia del protagonista. Solo qualche mese era, invece, stata scelta per recitare in Don Matteo 11.

I TEMI DEL SUO VLOG

Attraverso i suoi vlog YouTube e le sue Instagram stories conquista rapidamente l'affetto di migliaia di ragazzi anche grazie ai temi da lei trattati quali bullismo, scuola e problemi adolescenziali. La sua spontaneità e l'energia contagiosa hanno attirato fin da subito le attenzioni di grandi brand come Coca-Cola ( che l'ha scelta come ambassador per tutto il 2017), Subdued e Disney Italia. Ma l'amore per il cinema e per la televisione è nato quando ancora era piccolissima. In una recente intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, Mariasole Pollio ha infatti confessato di avere capito la sua strada già a tre anni: "A tre anni ho detto a mia madre: 'Voglio fare quello che fa quella signora in televisione'. Mamma era dirigente di una scuola paritaria, gliel'ho ripetuto mille volte e alla fine mi ha iscritto in una scuola per bambini di teatro- gioco. A sette anni ho frequentato una scuola di cinema". E, a quanto pare, il suo sogno può già dirsi realizzato...

