Maria De Filippi, niente ex corteggiatori come tronisti?/ Terremoto a Uomini e donne, ma è una fake news e...

Si parla già della nuova edizione di Uomini e Donne che partirà il 10 settembre. Tra le novità si diceva che la De Filippi non avrebbe più scelto ex corteggiatori come tronisti, ma è falso

Luigi Matroianni potrebbe essere il nuovo tronista di Uomini e Donne?

La nuova edizione di Uomini e Donne sta per tornare, la data di inizio è fissata per il 10 settembre e negli ultimi giorni, riguardo la nuovissima stagione, sono nate numerose notizie che, in realtà, si sono dimostrate false. Su siti web e testate giornalistiche di ogni tipo si era parlato di un’intervista di Maria De Filippi rilasciata al settimanale Chi, in cui si raccontava che la conduttrice non avrebbe più scelto ex corteggiatori come nuovi tronisti. Libero quotidiano aveva scritto: “In vista della prossima stagione Uomini e Donne tornerà quasi completamente rinnovato. Dopo la notizia dell’inizio anticipato, la seconda novità, di maggior peso, che verrà apportata al trono classico è quella che nessun tronista sarà scelto tra gli ex corteggiatori come, invece, è accaduto molto spesso in passato. A raccontarlo è la stessa Maria De Filippi al settimanale Chi. Sembra, quindi, che la regina della televisione abbia assecondato le richieste del suo pubblico trovando così soluzioni per arginare i deludenti risultati dello scorso anno”.

LUIGI E LORENZO, POSSIBILI TRONISTI?

Sebbene possa essere anche vero che la nuova edizione di Uomini e Donne sia completamente rinnovata, non si potrebbe dire la stessa cosa riguardo la notizia che ha fatto più scalpore: Queen Mary non sceglierà i nuovi tronisti tra i corteggiatori della nuova edizione. Sfogliando il settimanale Chi, però, come racconta bitchtf non esiste nessuna intervista alla De Filippi e, pertanto, la notizia in questione potrebbe essere stata inventata. Tra i possibili nuovi tronisti, il web pensava, che sarebbero stati scelti Lorenzo Riccardi o Luigi Mastroianni, quest’ultimo, scelta di Sara Affi Fella, ma con cui la storia non è proseguita. Luigi proprio ieri ha lanciato una frecciatina alla ex, durante la puntata di Temptation Island: “Dopo aver visto sto falò, sto con Gianpaolo. Quando ti sbagliano il nome, fidati, da uno che ha esperienza a riguardo, no va bene, non andrà bene”.

