Mariano Catanzaro e Valentina Pivati si sono lasciati / Uomini e Donne: l'annuncio dell'ex corteggiatrice

02 agosto 2018 Anna Montesano

Mariano Catanzaro e Valentina Pivati

Il sospetto negli ultimi giorni è venuto a tanti fan di Uomini e Donne, ma la conferma è arrivata solo nelle ultime ore: Mariano Catanzaro e Valentina Pivati si sono lasciati. L'annuncio arriva proprio dall'ex corteggiatrice che, tartassata di domande e segnalazioni su Mariano, ha deciso di chiarire la situazione. Così, con una diretta su Instagram, ha fatto sapere: "Mi state scrivendo davvero in tantissimi e ho deciso di fare una diretta perché prima avevamo deciso di non parlarne. Io e Mariano ci siamo lasciati. Abbiamo aspettato a dirlo per capire com’era la situazione. - e prosegue - Ci tengo un sacco a Mariano, continuo a sentirlo, non ho problemi a vederlo, ma abbiamo preso questa decisione. Non starò qui a spiegare il perché, perché è vero che siamo nati come coppia pubblica, ma siamo due persone normalissime e preferiamo questo."

"IO E MARIANO NON CI SCANNEREMO"

Valentina Pivati preferisce non svelare le motivazioni che hanno portato alla rottura con Mariano, eppure tiene a chiarire che tra loro non ci sono dissapori in atto. "Non ci scanneremo, non ci insulteremo, perché io ho una grossa reputazione di Mariano, perché al di fuori di quel programma si è mostrato un’altra persona, è una bellissima persona e non uscirà mai dalla mia bocca qualcosa contro di lui." Per questo chiede che non gli siano più inviate segnalazioni su di lui: "Vi dico anche che mi stanno segnalando in tanti di averlo visto con altre ragazze. Mariano finché è stato con me, si è sempre comportato bene e per me è quello l’importante. Ora, qualunque cosa faccia, l’importante è che sia felice." Valentina, anzi, conclude la sua diretta sottolineando quando Mariano sia stato sempre rispettoso nei suoi riguardi.

