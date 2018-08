Martina e Andrea (Andrew) fidanzati?/ Il web favorevole alla coppia ma... (Temptation Island 2018)

Durante Temptation Island, Martina e Gianpaolo si sono lasciati definitivamente. La fidanzata ha conosciuto Andrea, tra i due sarà scattato l'amore? Questa sera lei ha iniziato a seguirlo...

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 14.33 Camilla Rosa Alice Catalano

Martina e Gianpaolo si sono lasciati. Ma la fidanzata avrà visto Andrea?

Com'è andata a finire tra Martina e Gianpaolo è ormai cosa be nota. La ragazza ha deciso di chiudere la loro storia e di lasciare da sola Temptation Island, nonostante Andrew la stesse aspettando. "Devo stare da sola per capire delle cose" ha fatto sapere la ragazza che, subito dopo la puntata, ha scritto un lungo messaggio dicendosi non pentita di quanto fatto e dicendo bellissime parole su tentatore Andrea, che ha iniziato a seguire sui social. Per il pubblico a casa, Martina non deve farsi affatto scappare l'occasione di stare con uno come lui: bello, affascinante e in carriera. Eppure le critiche per lei non mancano: "Avresto potuto baciarlo fuori, hai accusato lui di averti mancato di rispetto ma tu? Non sei stata mica da meno!" scrive infuriata una fan dello show. (Aggiornamento di Anna Montesano)

"LUI GUARDA NELLA MI STESSA DIREZIONE"

"Lui guarda nella mia stessa direzione", con queste parole Martina etichetta Andrea Dal Corso, per il pubblico di Temptation Island 2018, il dolce Andrew, ma questo basterà a placare le polemiche? La bella fidanzata ha lasciato il programma senza il suo fidanzato e lo stesso Andrea le ha fatto notare che adesso, prima di tutto, c'è "Martina libera" il resto poi verrà da sè. Oggi, però, all'indomani della puntata di ieri, Martina si è riversata sui social per dire la sua su quanto è accaduto e confermare che Andrea è stato stupendo, una persona su cui poter contare sempre anche quando era insopportabile e paranoica, mentre sul bacio sembra poco propensa a tornare indietro. Dopo il quarto falò qualcosa è cambiato e dopo essersi accorta che Gianpaolo non sarebbe mai cambiato, lei ha deciso di cambiare e di pensare a sé stessa lasciandosi andare con il bel single e dandogli quel bacio che è ormai sotto gli occhi di tutti. Lei adesso è serena e questa è la cosa che più le importa e se con Gianapolo non è andato tutto come lei sperava, vorrà dire che ne farà a meno e volterà pagina. Ma quello che è successo dopo il falò lo scopriremo solo nella prossima puntata. (Hedda Hopper)

IL BACIO

Martina e Andrea si sono conosciuti all’interno di Temptation Island 2018. Lui entrato come tentatore, lei, invece, come fidanzata di Gianpaolo. Martina, si aspettava che il suo fidanzato potesse maturare da questa esperienza, ma fin dai primi giorni è rimasta delusa da atteggiamenti e frasi poso rispettose ed infantili. Ha voluto così vivere al 100% la sua esperienza, approfondendo l’amicizia con Andrew. Tra i due si è instaurato un legame molto profondo e di grande attrazione, esploso, poi, in un bacio. Al falò di confronto Gianpaolo e Martina hanno deciso di uscire dal programma separati perché le troppe differenze non permettevano di creare i presupposti per una vita insieme per sempre. Andrea è stato quello spiraglio di luce per Martina, quell’elemento che le mancava per capire davvero come e quanto si fosse realmente rovinato il suo rapporto.

LO SFOGO DI MARTINA

Durante la puntata di questa sera, dopo aver assistito al falò di confronto, Martina ha iniziato a seguire su Instagram il tentatore Andrea. Un gesto che ha completato con un post di sfogo sul suo profilo in cui spiega i suoi comportamenti, cercando di difendersi dalle accuse ricevute. “Premetto che, con la vostra cattiveria, mi ci farò una risata da qui a sempre. La cosa più importante che voglio dire Invece è questa: Quando ho deciso di partecipare a Temptation non pensavo mi potesse capitare tutto questo e vi posso assicurare che questo programma è molto di più di quello che sembra. Stavo con Gianpaolo da 5 anni e per questa storia ho fatto di tutto, ci siamo amati e abbiamo vissuto momenti stupendi. Ho lasciato Roma per andare a vivere da lui in Salento, mi sono trovata un lavoro, e volevo una casa nostra. Ad oggi non rimpiango nulla. Da sei mesi però eravamo in crisi, la differenza di età cominciava a farsi sentire ... io volevo di più, una casa nostra per iniziare a costruire un futuro insieme, lui non era ancora pronto. A Temptation speravo che lui mi dimostrasse maturità e voglia di mettersi in gioco per capire di più di noi. Immaginavo sicuramente il lieto fine. Ma così non è stato”.

© Riproduzione Riservata.