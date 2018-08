Michelle Hunziker/ “Quella volta che Aurora ha perso i sensi per l’alcol… Oggi sono una madre diversa”

Michelle Hunziker è in vacanza con la sua famiglia e rivela quanto sia cambiata, come madre, dopo l'adolescenza di Aurora. Oggi è meno rigida e più permissima

MIchelle Hunziker

Michelle sta vivendo un periodo felice, insieme alla sua famiglia: suo marito Tommaso e le figlie. Michelle e Tommaso sembrano proprio una coppia da invidiare, l’amore e la passione traspaiono dai loro occhi e da molto si parla del loro desiderio di avere un altro figlio: “Mio marito è monello: appena vede i fotografi mi posa la mano sulla pancia e quando partono i clic ride come un matto perché sa che da quel momento passerò la settimana a smentire di essere incinta”. La coppia vive serenamente e sebbene l’idea di un altro figlio piaccia ad entrambi, vogliono godersi con serenità questo periodo. Il legame con Aurora, la figlia maggiore, si è rafforzato molto soprattutto dopo la collaborazione insieme di Vuoi scommettere?, ma, spiega la Hunziker, di momenti difficili ce ne sono stati molti soprattutto durante l’adolescenza di Aurora. “A 17 anni è esplosa e come tutti gli adolescenti ha voluto testare i suoi limiti. Per fortuna non si è mai avvicinata alla droga anche se certi suoi amici ne facevano uso. Io ero disperata”.

“SONO PIU’ SICURA DI ME”

Michelle Hunziker ha vissuto a pieno l’adolescenza di Aurora fino a quella sera in cui è stata portata in ospedale per aver abusato di alcol: “Una sera è successo quello che noi mamme temiamo: ero al nono mese di gravidanza di Dole e mi è arrivata la fatidica telefonata alle due e mezza di notte. Auri si era sentita male e aveva perso i sensi a causa dell’alcol. Per fortuna mi è venuto i mente di farl aportare in un ospedale pediatrico visto che era minore. Quando sono arrivata era attaccata all’elettrocardiogramma e ai tubi. Non dimenticherò mai quello spavento”. Da quel momento Michelle si è trasformata in una madre molto rigida, “non le ho lasciato scelta e probabilmente per un po’ mi ha detestato, ma ora mi ringrazia tantissimo”. Il rapporto che Michelle ha instaurato con Aurora è molto diverso da quello con le altre figlie, Sole e Celeste: “A 30 anni sei un’altra persona e quindi un’altra madre. Ho capito che posso arrivare al mio obiettivo educativo percorrendo altre strade. Ho esperienza e sono più sicura di me”.

© Riproduzione Riservata.