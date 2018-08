Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius si sono lasciati / La star di "Stranger Things" è tornata single

Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius si sono lasciati. La star di "Stranger Things" è di nuovo single e lo fa sapere sui social: "Resteremo amici"

02 agosto 2018 Anna Montesano

Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius

Millie Bobby Brown, a soli 14 anni, è già una vera icona grazie al successo di Stranger Things, la nota serie tv di Netflix che, al momento, è nel pieno della produzione della stagione tre. La giovanissima attrice è una delle grandi protagoniste della serie. Una notizia però ha fatto dispiacere i tantissimi follower della Brown che, dopo 8 mesi di relazione, è tornata single. Dallo scorso gennaio era infatti impegnata con il giovane Jacob Sartorius, web star e aspirante cantante di un anno più grande. Attraverso Instagram hanno raccontato sempre il loro amore giunto al capolinea come racconta un stories su Instagram: “Resteremo amici” scrivono i due giovani. I fan sperano ora in un ritorno a breve visto che la coppia destava simpatia e tenerezza. Logicamente parliamo di due ragazzini che, ad oggi anche grazie alla risonanza mediatica dei social, vengono considerati delle proprie e vere star.

Millie Bobby Brown richiestissima nel mercato cinematografico

Il comunicato ufficiale, postato da entrambi sui social, recita le seguenti parole: "La decisione tra Jacob e me è stata di comune accordo. Siamo entrambi felici e restiamo amici". Intanto Millie Bobby Brown è richiestissima nel mercato cinematografico. La piccola star sarà protagonista del film Godzilla: King of Monsters, di cui è stato diffuso in queste ore un brevissimo teaser. La Brown, ospite al Comic Con di San Diego 2018 dove ha presentato il film, ha raccontato anche del piccolo incidente avvenuto in piscina che le ha causato la rottura della rotula: "Mi ci sono volute tre settimane per alzarmi e ricominciare a camminare, e poi circa cinque settimane prima che iniziassi a usare il ginocchio senza l’aiuto del tutore. Alla fine è stata una guarigione rapida. Il dottore ha detto che ho dei superpoteri".

