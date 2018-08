Milly Carlucci/ “La tv non deve essere solo trash quotidiano, ha il dovere di promuovere esempi positivi"

Milly Carlucci racconta il suo esordio in televisione: "Non avrei mai accettato di fare la valletta" e si scaglia contro la televisione pubblica: "crea illusioni"

Milly Carlucci: "Mi ha aiutata Renzo Arbore. Sono stata fortunata, ma mai avrei fatto la valletta"

Milly Carlucci in una lunga intervista rilasciata a 7 racconta di tutto il suo percorso lavorativo, dall’incontro con Renzo Arbore fino all’ultima edizione di Ballando con le Stelle, programma attraverso cui cerca sempre di portare realtà talvolta e purtroppo difficili da comprendere, per poi terminare con qualche ricordo della sua vita privata. Milly Carlucci si dichiara fortunata per il percorso che ha intrapreso per entrare nella televisione: “Era l’epoca delle vallette: per passare da essere la ragazza che entrata, sorrideva e dava la busta ad altro, la strada era lunga. Invece ho iniziato parlando e pensando”. Si trovava nel momento giusto e nel posto giusto e Renzo Arbore, conoscendola, capì subito che la Carlucci non era solo una bella presenza, ma poteva anche essere interessante in un discorso più articolato. “Non avrei accettato di fare la valletta. Studiavo architettura, allenavo una squadra di pattinaggio e avevo bisogno di soldi miei”. Milly Carlucci sottolinea il fatto che durante il suo esordio non ha mai dato importanza all’estetica: “Non ho mai chiesto di essere truccata, niente parrucchieri. Non stavo a pensare all’immagine”.

I PERSONAGGI PIU’ DISCUSSI DI BALLANDO CON LE STELLE

La conduttrice Rai racconta di aver trascorso anni molto duri da giovane, per studiare e lavorare allo stesso tempo. “Credo che dobbiamo affrettarci a recuperare il valore del rigore e della serietà, al di là della tv, perché sono alla base della competizione economica. È finita da un pezzo l’epoca in cui si poteva vivere su quello che avevano fatto i nostri nonni. Oggi la preparazione è fondamentale per presentarsi alla sfida della vita”. La Carlucci racconta di aver sempre voluto mostrare esempi belli all’Italia, chiamando a partecipare nel suo programma personalità molto particolari: “Se devi far passare messaggi importanti non puoi usare solo i luoghi ufficiali. Bisogna far toccare con mano cosa voglia dire la normalità di queste vite, mostrandole”. Milly Carlucci si riferisce a tutti quei personaggi che hanno aperto importanti dibattiti, quali Lea T, figlia di Toninho Cerezo, nata uomo e oggi donna; Nicole Orlando, atleta paraolimpica; Giovanni Ciacci, in gara in coppia con un altro uomo.

LA TV CREA ILLUSIONI

Da sempre, spiega Milly Carlucci, esiste la presenza di una televisione più aggressiva e volgare. Ma oggi il fenomeno è dilagato. “Che tu lo voglia o no, crei modelli che diventano, per i più un appetibile punto di arrivo. Oggi lo fanno la tv e il web. Così ci ritroviamo con il fenomeno devastante di queste persone che si fanno selfie imitando divi in posa. La televisione crea un’illusione di benessere e si successo. La televisione pubblica mantiene il dovere di rivolgersi in maniera corretta al pubblico e di indicare strade che possano far riflettere, con argomenti che non siano solo quelli del trash quotidiano”. Milly Carlucci dimostra sempre di essere legata a i veri principi della vita e pur essendo un personaggio pubblico cerca sempre di infondere valori e messaggi positivi. L’ultima sua battaglia era nata dopo la morte di Fabrizio Frizzi: aveva chiesto alla Rai di dare un posto alla vedova del conduttore: “Pare che Carlotta sia stata coinvolta già da questo autunno. Spero che tutto si realizzi”, ha commentato la Carlucci.

