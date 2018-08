NONNO SCATENATO/ Su Canale 5 il film con Zac Efron: De Niro e le parti da terza età (oggi, 2 agosto 2018)

Nonno scatenato, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 2 agosto 2018. Nel cast: Robert De Niro, Zac Efron e Zoey Deutch, alla regia Dan Mazer. La trama del film nel dettaglio.

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 23.26 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

"Nonno scatenato" è una pellicola che vede Robert De Niro in un ruolo che gli è stato molto congeniale in questa parte più recente della sua carriera. L'attore ha vissuto una sorta di svolta dopo aver interpretato il terribile padre della sposa in "Ti presento i miei", che ha messo in luce una certa attitudine anche per i ruoli da commedia. Ruoli che sono stati perfezionati in film come "Il lato positivo" che sono stati anche acclamati dalla critica. La parte in "Nonno scatenato" abbraccia invece la sfera della commedia pura, un ruolo in cui De Niro è apparso particolarmente a suo agio e in cui si è calato senza timori reverenziali verso il passato e le sue straordinarie interpretazioni nei ruoli drammatici: le "parti da terza età" si sono rivelate un inaspettato jolly vincente per l'attore. (agg. di Fabio Belli)

C URIOSITÀ SULLA PRODUZIONE DEL FILM

Una prima serata all'insegna del divertimento accompagnato da tante risate con la pellicola Nonno scatenato, realizzata nel 2016 negli Stati Uniti d'America per la regia di Dan Mazer mentre la sceneggiatura è stata estesa da Jason Barrett e Bill Block, le case di produzione che hanno finanziato il progetto sono Ninjas Runnin Wild Productions, BillBlock Media e Josephson Media e la distribuzione è stata gestita dalla Eagle Pictures. Il montaggio è stato realizzato da Anne McCabe con gli effetti speciali di Caius Man e le musiche della colonna sonora che sono state composte da Michael Andrews e la scenografia è stata ideata da William Arnold. La commedia è divertente: se 'Toro scatenato' era un serioso pugile che affrontava la vita a suon di jab, 'Nonno scatenato' la affronta a suon di long-drink e lezioni di vita rivolte al nipote. Le critiche furono contrastanti e se parte dei giornalisti del settore lo dichiararono non un capolavoro, ma un buon film, un altro segmento giornalistico lo candidò ai Razzie Award 2016 come peggior film, peggior attore protagonista, peggior attrice protagonista e peggior sceneggiatura.

NEL CAST ZAC EFRON

Questa sera, giovedì 2 agosto, alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda in film "Nonno scatenato" con Robert De Niro. La regia del film fu affidata al giovane cineasta britannico Dan Mazer e nel cast è presente anche Zac Efron, attore che ebbe grandi fortune in età adolescenziale con pellicole come 'High School Musical' ed il successivo sequel, 'Hairspray - Grasso è bello', in televisione visto più volte in molti serial di successo come 'CSI: Miami' o 'E.R. - Medici in prima linea'. Per completare il cast nei ruoli principali la giovane attrice figlia d'arte Zoey Deutch, forse la riconoscerete se avete visto film come 'Beautiful Creatures - La sedicesima luna' o recentemente, davvero uscito nelle sale da poco, 'Come far perdere la testa al capo'. Ma adesso ecco nel dettaglio la trama del film.

NONNO SCATENATO, LA TRAMA DEL FILM

David Kelly è un avvocato di successo nel cui studio porta anche il figlio Jason, assieme conducono l'avvocatura incrementando soldi guadagnati e cause vinte. Jason sta per sposarsi ma, poco prima delle nozze, perde l'amata nonna lasciando il padre di suo padre, nonno Richard 'Dick' Kelly da solo, un motivo per il quale tentare un riavvicinamento pur sapendo il carattere burbero del vecchio. Ma la situazione sarà inaspettata perché nonno Dick è più arzillo di ciò che immaginava, il vecchio, infatti dopo aver perso la moglie, decide di puntare alle donne e al divertimento per gli ultimi anni di vita rimasti. Tutto ciò sconvolge Jason che viene coinvolto in questa reinassance ormonale del nonno, ma è solo il pretesto del vecchio Dick per fare capire al nipote che la vita borghese e pre-confezionata dal padre, sarà la fonte del suo fallimento esistenziale. La ricetta quindi è una ed una sola, portare il figlio in Florida e lasciarlo in balia delle follie di Miami per uno 'spring back', una sorta di stop esistenziale, dedicandosi unicamente al divertimento che pochi posti come la Florida possono concedere a dei ragazzi in età quasi adulta. In Florida Jason conosce Shadia, un colpo di fulmine improvviso che rientra nei canoni nel momento del ritorno a casa della coppia nonno e nipote ma, nel giorno delle nozze, a Jason manca Shadia, la sua freschezza, la voglia di sentirsi vivo e succederà davvero di tutto.

