Naomi Campbell incinta a 48 anni?/ Foto, il fidanzato Skepta pubblica l'ecografia

Naomi Campbell incinta a 48 anni? Il fidanzato della Venere Nera, il rapper Skepta, pubblica sul suo profilo Instagram un'ecografia e scrive: "baby Adenuga".

02 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Naomi Campbell - Foto Instagram

Naomi Campbell incinta a 48 anni? La Venere Nera, fidanzata con il rapper Skepta il cui vero nome è Joseph Junior Adenuga, potrebbe diventare mamma per la prima volta tra qualche mese. A scatenare i rumors è stato proprio il compagno 35enne dell’ex top model. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato l’immagine di un’ecografia in cui il feto appare abbastanza sviluppata. “Baby Adenuga”, scrive il rapper scatenando l’entusiasmo dei fans che hanno reagito con like e tantissimi messaggi di auguri per lei e la Campbell. Per il momento si tratta di rumors non ancora confermati. Sbirciando il profilo Instagram della modella, però, non ci sono rotondità sospette. La Campbell si mostra in perfetta forma esattamente come negli anni precedenti. Il Baby Adenuga, dunque, sarà qualche nipotino? Il gossip è esploso. I fans aspettano di conoscere la verità anche se, per il momento, non sembrano esserci conferme.

NAOMI CAMPBELL IN VACANZA IN PUGLIA

Naomi Campbell e il rapper Skepta fanno coppia fissa da un po’ di tempo. La coppia ha ufficializzato il rapporto lo scorso marzo quando ha posato per Vogue. «Il nostro primo incontro è avvenuto in gran segreto» - spiegava la coppia - «Siamo entrambi molto creativi e per questo ci siamo piaciuti subito». La Venere Nera, in questi giorni, starebbe trascorrendo le vacanze in Italia. Dopo l’atterraggio all'aeroporto Karol Wojtyla di Bari Palese, La Campbell si sarebbe spostata in un resort di lusso sulla costa di Monopoli dove il mare è splendido e la vita notturna regala tante occasioni per divertirsi. La prossima estate della modella sarà la prima da mamma? Lo scopriremo nei prossimi mesi.

?? Un post condiviso da Skepta (@skeptagram) in data: Lug 30, 2018 at 8:41 PDT

© Riproduzione Riservata.