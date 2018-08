REAZIONE A CATENA / Video, la gaffe durante L'intesa vincente: "Modigliani è un cantante"

Clamorosa gaffe nella puntata di ieri sera di Reazione a catena: le campionesse scambiano Modigliani per un cantante. La reazione indignata del popolo del web.

02 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Gabriele Corsi - Reazione a catena

Reazione a catena è un appuntamento imperdibile del pre-serale estivo di Raiuno. Il programma, che quest'anno è condotto per la prima volta da Gabriele Corsi, porta divertimento e risate nelle case degli italiani anche se ieri sera ha causato anche qualche polemiche. Ad essere protagoniste di un scivolone che sicuramente resterà negli annali della trasmissione sono state niente meno che le campionesse Cha Cha Cha, in carica per l'ottava puntata consecutiva. Le ragazze, che certo come intesa vanno alla grande e che possono vantare di un gran numero di fan, durante L'Intesa Vincente hanno commesso un errore che ha chiamato in causa il pittore Amedeo Modigliani. Nel tentativo di far indovinare il suo nome alle colleghe, è quindi risultato che il grande artista non è un pittore ma, udite udite, un cantante. E se in studio non sono mancate le risate per questa affermazione, il popolo del web si è diviso tra indignazione collettiva e battute sopra le righe. Clicca qui per vedere il video della puntata.

NUOVA GAFFE A REAZIONE A CATENA

Il programma Reazione a catena non è nuovo a clamorose gaffe da parte dei suoi concorrenti. Ieri sera ad essere protagoniste di un grave errore sono state le Cha Cha Cha, che hanno scambiato Amedeo Modigliani con un cantante. Una figuraccia rimarcata anche sui social network dove molti hanno preso in giro e criticato le campionesse del programma condotto da Gabriele Corsi: "Se questo è il livello della cultura italiana ormai siamo alla frutta" , "Modigliani è un cantante, io sto per diventare papa". Non sfugge, tra le tante battute, anche il commento di una utente che ha giustificato le campionesse della trasmissione di Raiuno citando quella che davvero è una cantante con il cognome Modigliani: "Daniela Modigliani (in arte Daniela Goggi) è un'attrice, cantante, conduttrice televisiva e showgirl italiana. Perciò ora state zitti invidiosi che avete toppato". Ma è davvero difficile pensare che questa battuta basti a dimenticare la brutta figura delle Cha Cha Cha.

