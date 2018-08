ROSEWOOD 2/ Anticipazioni 2 agosto 2018: il particolare aneddoto sugli ascolti della serie

Rosewood 2, anticipazioni del 2 agosto 2018, in prima tv su Rai 2. Due criminali prendono di mira la centrale di Polizia ed impediscono ai presenti di uscire.

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 20.04 Morgan K. Barraco

Rosewood 2, in prima Tv assoluta su Rai 2

Rosewood 2 è pronto a tornare su Rai 2 con i nuovi episodi. Ricordiamo ora un aneddoto recente proprio della serie tv che fu cancellata da Fox dopo due stagioni appena. Durante il corso della prima stagione la serie ottenne una media di 4.8 milioni di telespettatori e l’1.3 di rating. Ogni episodio andava in onda tutti i mercoledì dopo Empire. L'altra stagione andava in onda di venerdì e ottenne una media di 3 milioni di telespettatori e lo 0.7 di rating, chiudendo poi la stagione con un crollo nei rating (0.5). Il drama/poliziesco di Fox fu così cancellato dal canale americano. Rai 2 quindi ha deciso di scommettere sulla serie tv in chiaro in maniera decisa dopo il flop su Fox. Vedremo se gli ascolti daranno ragione alla tv di stato o se l'azzardo si rivelerà un boomerang. Il pubblico darà la sua sentenza. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Carla Gallo guest star della serata

Col successo di The Good Doctor, Rosewood 2 rallenta la sua programmazione. Gli episodi in onda dalla prossima settimana non saranno più tre, bensì solo due. Oggi, però, lo show va in onda ancora con il suo triplici appuntamento. Infatti gli episodi in onda oggi, giovedì 2 agosto,sono “Verità e cuba libre”, “Il karma e i fratelli Panitch” e “Mummie e collassi”. In particolare, questa sera, nel cast ci sarà una guest star, Carla Gallo, che interpreta la dottoressa Daisy Wick. Infatti TMI riporterà nella sua vita questa sua vecchia compagna di stanza per aiutare la squadra a decifrare le prove nel nuovissimo episodio. Un appuntamento ricco di colpi di scena, che porterà la squadra addirittura a Cuba. Non ci resta che attendere questa sera per scoprire cosa accadrà. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ROSEWOOD 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, giovedì 2 agosto 2018, Rai 2 trasmetterà due nuovi episodi di Rosewood 2, in prima Tv. Saranno il 9° e il 10°, dal titolo "Verità e Cuba Libre" e "Il karma e i fratelli Panitch". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Villa (Jaina Lee Ortiz) continua a ricevere delle pressioni dalla madre perché inizi un'altra relazione, mentre Rosie (Morris Chestnut) sembra felice al fianco della sua ultima fiamma. I due si uniscono poi ad Hornstock (Domenick Lombardozzi) per indagare sul ritrovamento di un cadavere. La modella Carina (Chasty Ballesteros) è stata infatti uccisa nel suo appartamento e messa in posa come un manichino. Si scopre in seguito che Andrew Meyers (Nathan Sutton), il suo ex fidanzato, la picchiava prima che la loro relazione finisse. Dopo avergli impedito di uccidersi, Villa scopre che Andrew ha visto la vittima prima del delitto e che la ragazza aveva un'altra relazione con il modello Ken (Miles Gaston Villanueva). In seguito, si scopre che Carina è morta a causa di un'overdose che collega l'omicidio ad un chirurgo che potrebbe averla operata. Greg Hawking (Harry Van Gorkum) è inoltre l'unico chirurgo estetico di Carina. Si scopre però che l'assassino è Ken, che ha cercato di impedire alla modella di lasciare la città senza di lui. Villa passa a prendere Rosie a casa e scopre che il medico ha intenzione di permettere a Tawnya (Letoya Luckett) e la figlia di rimanere in casa sua per sempre.

I due si uniscono poi a Slade (Eddie Cibrian) per indagare sulla morte di un membro di una gang, in cui è coinvolto anche una vecchia conoscenza del Capitano, Ben Kapono (Marshall Allman). Il ragazzo tuttavia soffre di un disturbo che gli impedisce di ricordare i volti, a causa di un infarto che lo ha colpito anni prima. Solo in seguito Slade rivela di aver conosciuto la vittima tempo prima, anche se esclude che possa essere collegato con quanto accaduto un tempo. Dopo aver scoperto che il killer potrebbe aver litigato con il ragazzo prima del delitto, Rosie decide di farsi aiutare da Ben per riuscire a sfruttare gli indizi che è in grado di ricordare. Più tardi, Tawnya rivela a Rosie che Kayla (Camille Spirlin) non si è presentata a scuola e scopre che si tratta di una sospensione ricevuta per aver picchiato una bulla. In seguito, Rosie e Villa scoprono dalla fidanzata di Ricky che la chef Simone Kilgore (Scottie Thompson) ha avvelato la vittima per via di un'attività finita male. Si scopre però che il vero responsabile è uno dei ragazzi più vicini a Ricky. Una volta a casa, Tawnya sembra voler fare marcia indietro sulla sua relazione con Rosie, soprattutto per quanto riguarda il recente incontro con la famiglia del medico. I sospetti si dirigono poi verso Ben, che ha ucciso Ricky e cercato di scaricare la colpa su qualcun altro. Nei giorni seguenti, Rosie inizia ad indagare sul caso di Gerald e scopre che la bara della vittima è vuota.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 2 AGOSTO 2018, EPISODIO 9 "VERITA' E CUBA LIBRE"

Per riuscire a scoprire la verità sul caso di Gerald, Rosie e Villa decidono di partire per Cuba. Prima però ascoltano la versione dei fatti del padre di Elena, che rivela di aver prelevato il corpo per cremarlo. Più tardi, la dottoressa Wick, una delle assistenti più strette della Brennan, viene convocata in laboratorio per poter lavorare con Tara sulle ceneri della vittima. La presenza di una possibile rivale, solleva la gelosia di Pippi. EPISODIO 10 "IL KARMA E I FRATELLI PANITCH" - Slade ed il resto della Centrale istruiscono i ragazzi di un Liceo in visita al Dipartimento. Durante le presentazioni, uno degli agenti rivela di essere in realtà un criminale che ha deciso di prendere in ostaggio tutti i presenti. Villa cerca di disarmarlo, ma è costretta a cedere. Hornstock intanto si trova all'esterno e cerca di collaborare con la squadra addetta alle negoziazioni, che intanto scopre l'identità del bandito. Si scopre infatti che si tratta di una recente conoscenza di Slade, che ha deciso di vendicarsi per via dell'arresto avvenuto due mesi prima e non solo. Rosie ha inoltre intenzione di fare il passo successivo con Tawnya, nella speranza che la loro relazione diventi qualcosa di più importante.

