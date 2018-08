Sfida tra i ghiacci/ Sul 20 il film diretto da Steven Seagal (oggi, 2 agosto 2018)

Sfida tra i ghiacci, il film thriller in onda su Canale 20 oggi, giovedì 2 agosto 2018. Nel cast: Steven Seagal che ha diretto anche la regia, Michael Caine e Joan Chen. Il dettaglio.

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 16.08 Cinzia Costa

Il film in prima serata su 20

CURIOSITÀ SULLA PRODUZIONE DEL FILM

Una pellicola di genere thriller che è stata prodotta nel 1994 in USA con alla regia lo stesso protagonista Steven Seagal. Cultore di arti marziali al pari di Bruce Lee, Chuck Norris o Jackie Chan senza dimenticare ovviamente JeanClaude Van Damme, Seagal ha puntato al cinema con un buon bagaglio di tecniche Aikido apprese durante la sua vita in Giappone. La famiglia della moglie Miyako Fujitani, infatti, possedeva una palestra dove veniva insegnata l'arte marziale di difesa più raffinata. I maligni dicono che Seagal si trasferì in Giappone non solo per amore, ma per fuggire alla chiamata alle armi durante la guerra in Vietnam. Michael Caine non ha bisogno di troppe presentazioni, natali londinesi ed uno stile elegante anche quando interpreta spy-story o film thriller, lo ricordiamo per film come 'Le regole della casa del sidro', commovente storia nell'America degli scontri razziali, 'Swarm - Lo sciame che uccide', 'Ipcress', uno dei capisaldi della cinematografia dedicata alle spie. Da apprezzare in 'Sfida tra i ghiacci' lo spirito ambientalista di Steven Seagal, il messaggio, soprattutto finale, è chiaro, le compagnie petrolifere spesso non hanno scrupoli e pongono come base operativa il solo reddito azionario e non la salute delle località in cui operano e le popolazioni che vi vivono. Al di là di ciò la pellicola è un chiaro action-movie in stile 'Seagal', ricco d'azione e colpi marziali, la critica l'ha catalogato come uno dei peggiori film in assoluto ma, gli amanti dell'attore/produttore, saranno sicuramente davanti al piccolo schermo per supportare ancora una volta il loro beniamino.

NEL CAST ANCHE MICHAEL CAINE

Questa sera, giovedì 2 agsoto, il canale 20, con inizio alle ore 21,00, proporrà il film Sfida tra i ghiacci, lungometraggio tra il thriller e la spy-story del 1994, film prodotto, sceneggiato ed interpretato nel ruolo del protagonista (Forrest Taft) da Steven Seagal. Il muscoloso attore interprete di tanti film di genere, assieme alla Warner Bros., confezionò questa pellicola puntando ad una qualità insolita nella produzione di tanti film della sua carriera, puntando ad un cast raffinato nel quale la parte del perfido petroliere Michael Jennings fu affidata al grande Michael Caine mentre la dolce Inuit, dal carattere però orgoglioso e pronta a difendere la sua terra violentata dalle trivelle del petrolio, Masu, fu invece ad appannaggio della bella Joan Chen. Un trio niente male e si vede nella qualità di un film che finalmente mostra le doti di cineasta di un Steven Seagal spesso relegato al ruolo di 'eroe per Blockbuster' e poco più. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SFIDA TRA I GHIACCI, LA TRAMA DEL FILM

La compagnia petrolifera diretta dallo spietato Michael Jennings, l'AEGIS, trivella senza scrupoli il territorio dell'Alaska al fine di incrementare la sua produzione di greggio. Masu, una giovane Inuit, è impegnata nei movimenti ambientalisti di tutela della sua terra, ma viene osteggiata dagli energumeni di Jennings senza mezzi termini. Forrest Taft è invece un esperto in trivellazioni di alta professionalità, assoldato da Jennings per condurre ricerche nel sottosuolo dell'Alaska ma temuto dallo stesso petroliere per la sua etica professionale e la situazione di osteggiamento da parte degli ambientalisti nativi nei confronti dell'AEGIS, lo porta ad una sorta di considerazione su quanto sia importante la ricerca se come secondo scopo porta un popolo mite e coraggioso a giocarsi anche la vita, per difendere l'integrità del proprio territorio. Succedono infatti accadimenti misteriosi: alcuni colleghi di Taft muoiono in seguito ad agguati il cui scopo è quello di fermare l'onda interna alla compagnia di chi si dichiara obbiettore di coscienza ambientalista. Ovviamente gli scrupoli di Jennings con tali persone sono davvero risicati e non concede loro ripensamenti, meglio l'eliminazione. Nasce così in Taft un conseguente spirito ribelle al fine di salvaguardare egli stesso il territorio in alleanza con Masu e il suo movimento in una sequenza mozzafiato di avvenimenti pericolosi, attentati, minacce, sino alla risoluzione finale.

© Riproduzione Riservata.