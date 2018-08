Sex and the City 3 / Il terzo capitolo si farà e sarà ambientato in Italia: l'indiscrezione!

Sex and the City 3 si farà. Il terzo capitolo dell'amata saga ci sarà e potrebbe essere ambientato in Italia: ecco le ultime indiscrezioni!

02 agosto 2018

Grande notizia per tutti i fan di Sex and the City, serie tv degli anni ’90 divenuta famosa in tutto il mondo. Il settimanale Oggi ci spiega quello che sta accadendo. Dopo che sono arrivate alcune smentite, anche per il fatto che due delle protagoniste del film, Sara Jessica Parker e Kim Kandral, hanno avuto rapporti non molto cordiali, è arrivata invece una notizia quasi ufficiale. Infatti pare che l'ipotesi del terzo film sia davvero reale. Sex and City 3 si farà e alcune riprese vedranno come sfondo anche l’Italia. Il grandissimo successo serie tv ha invogliato il cinema di Hollywood ad investire sulla produzione cinematografica. Le prime due produzioni hanno confermato tutto l'entusiasmo dei fan per una serie tv amatissima con la richiesta del sequel.

IL TERZO CAPITOLO SI FARÀ IN ITALIA?

Altri indizi arrivano invece dall'Italia dove, una casa di moda, sta iniziando a realizzare una collezione di abiti per Sarah Jessica Parker proprio per Sex and the City 3, di cui l’attrice è protagonista, verrà girato anche in Italia. Logicamente la notizia è tutta da confermare anche se molti indizi sembrano propendere per il vero. Ricordiamo che la serie tv ha fatto la fortuna di Sarah Jessica Parker, attrice statunitense che ha vinto 4 Golden Globe, 3 Screen Actors Guild Award e 2 Emmy Award proprio per la partecipazione alla serie. Nel 1998 inizia infatti la grande occasione che la fa conoscere al grande pubblico, cioè quando il network americano HBO le affida la parte di Carrie Bradshaw nel serial Sex and the City, ruolo che interpreterà per sei stagioni e che le farà vincere svariati premi e ricevere diverse candidature.

