SILVIA PROVVEDI BACIA BENJI DI BENJI E FEDE E DIMENTICA CORONA?/ Video: "vi prego, tenetemi lontano dal trash"

Silvia Provvedi bacia Benji del duo Benji e Fede e dimentica Fabrizio Corona? Il settimanale Spy lancia lo scoop e lui replica: "tenetermi lontano dal trash".

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 10.07 Stella Dibenedetto

Silvia Provvedi e Benji

Nessun flirt tra Silvia Provvedi e Benjamin Mascolo del duo musicale “Benji e Fede”. Il settimanale Spy ha riportato la notizia di un bacio che i due si sarebbero scambiato nel corso di una serata sotto gli occhi di tutti, ma a quanto pare, la conoscenza tra l’ex fidanzata di Fabrizio Corona e Benji risalirebbe a diversi anni fa. La Provvedi, infatti, ha chiarito la situazione spiegando di conoscere Benji da ben dieci anni. Lui, invece, ha condiviso un video con il quale ha rivolto un appello ai suoi followers. “Tenetemi lontano dal trash, per favore”, afferma Benji in un video girato mentre si gode le vacanze al mare. Tra i due, dunque, ci sarebbe solo un’amicizia decennale. La Provvedi, del resto, starebbe ancora raccogliendo i cocci del suo cuore dopo la fine della storia con Corona. La gemella bruna delle Donatella, dopo una relazione così importante, si concederà del tempo da dedicare a se stessa e al suo lavoro? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

“Tenetemi lontano dal trash, per favore”@Benji_Mascolo pic.twitter.com/USSW1wK6m5 — Dali?? ß #SiamoSoloNoise (@noisiamounpatto) 2 agosto 2018

"CI VOGLIAMO BENE DA 10 ANNI"

Il gossip corre ma Silvia Provvedi lo frena. Nelle ultime ore, dal settimanale Spy è arrivata l'indiscrezione secondo la quale ci sarebbe del tenero con Benji del duo Benji e Fede, ma l'ex di Fabrizio Corona non ci sta e su Instagram decide di fare una precisazione. Con una serie di storie su Instagram, la Provvedi prima ironizza taggando Benji e chiedendogli "Ti vuoi mettere con me?", poi però posta una foto che risale ad alcuni anni prima e che vedono Le Donatella proprio insieme a Benji. Il tutto per dimostrare che quello che c'è tra loro è una solida amicizia. "Da 10 anni il top!" scrive allora Silvia, per sottolineare quanto il loro rapporto sia longevo. Parole e immagini che, insomma, sembrano smentire il gossip lanciato dal settimanale Spy nelle ultime ore. (Aggiornamento di Anna Montesano)

PRIMA IL BACIO, POI LA FUGA

Prima il bacio poi, quando si sono accorti che un ragazzo li stava filmando, Silvia Provvedi e Benjamin Mascolo di Benji e Fede avrebbero lasciato di corsa il locale di Formentera in cui si trovavano. Secondo il settimanale Spy, la mora delle Donatella avrebbe ritrovato l'amore e la leggerezza dopo la lunga e tormentata storia d'amore con Fabrizio Corona. Solo pochi giorni fa, Gabriele Parpiglia, noto giornalista di Chi e amico di Corona, ha parlato della coppia, confermandone la rottura con queste dichiarazioni. “Se si sono lasciati? Sì, è così. Tutto è clamorosamente precipitato. Mi spiace ma forse doveva andare così per il bene di entrambi”. Entrambi sembrano ora aver voltato pagina e pare lo abbiano fatto in modo molto veloce. E i commenti dei follower sul web non mancano... (Aggiornamento di Anna Montesano)

SILVIA PROVVEDI HA DIMENTICATO CORONA?

Tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona la crisi sembra insanabile al punto che la gemella bruna de Le Donatella sarebbe stata beccata in teneri atteggiamenti con Benji del duo musicale Benji e Fede. A lanciare lo scoop è il settimanale Spy che, nel numero in edicola domani, venerdì 3 agosto, rivela i dettagli della conoscenza tra la Provvedi e il cantante. Silvia Provvedi, in attesa di scoprire se entrerà oppure no nella casa del Grande Fratello Vip 2018, si è concessa una vacanza a Formentera con la sorella Giulia e qualche amica. Oltre alle lunghe giornate in spiaggia, la Provvedi si è divertita al Pineta Club con Benji del duo Benji e Fede. Durante la serata, la Provvedi e Benji si sarebbero concessi qualche tenerezza come rivela un pr del locale ai microfoni di Spy: «Silvia e Benji si sono baciati dinanzi agli occhi di tutti, li abbiamo visti, poi lei si è accorta che un ragazzo stava faceva un video e sono scappati via».

SILVIA PROVVEDI E BENJI STANNO INSIEME?

Cosa sta accadendo, dunque, tra Silvia Provvedi e Benji del duo Benji e Fede? Tra i due potrebbe essere nata una simpatia, ma al momento, è difficile parlare d’amore. La gemella bruna de Le Donatella, infatti, è reduce dall’importate storia d’amore vissuta con Fabrizio Corona con il quale, secondo quanto scrive Spy, la crisi sarebbe scoppiata dopo la sua decisione di andare in vacanza a Formentera con la sorella e qualche amico. Una scelta che non sarebbe piaciuta a Corona che avrebbe reagito facendo le valigie della fidanzata e troncando ogni rapporto con lei. Tra i due, dunque, sarebbe tutto finito. La Provvedi, a poche ore dalla rottura con l’ex re dei paparazzi, torna al centro del gossip per la presunta serata trascorsa con Benji. La conferma o la smentita dell’ultimo gossip arriverà nelle prossime ore?

