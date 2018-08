Temptation Island Vip/ Valeria Marini e Patrick Baladassarri: nozze dopo il reality?

Simona Ventura, nel promo ufficiale di Temptation Island Vip, lancia il grande interrogativo del programma: "Vinceranno le tentazioni?" News sulle coppie.

Simona Ventura

Andrà in onda a settembre la primissima edizione di Temptation Island Vip. Alla guida Simona Ventura, prontissima a dare il via a questa nuova avventura. Ma quali saranno le coppie che decideranno di mettersi alla prova in questa avventura. Una cosa appare certa: ci saranno Valeria Marini e il fidanzato Patrick Baldassarri. E dal settimanale Oggi in edicola questa settimana, si legge un'indiscrezione proprio sulla coppia: "Valeria Marini e il suo Patrick saranno tra i protagonisti di Temptation Island Vip, il reality condotto da Simona Ventura. - e ancora - Si mormora che la coppia abbia deciso di mettere alla prova il loro amore prima di convolare a nozze, ipotesi questa più volte presa in considerazione dai due innamorati nei giorni scorsi." Riusciranno a superare la prova? (Aggiornamento di Anna Montesano)

SIMONA VENTURA PRONTA AD INIZIARE

La versione nip di Temptation Island ieri sera ha definitivamente chiuso i battenti e la Fascino è ora completamente impegnata nella prima stagione di Temptation Island Vip, condotta da Simona Ventura. La trasmissione andrà in onda su Canale 5 a partire da metà settembre (la data non è stata ancora ufficializzata) e le coppie che decideranno di mettersi alla prova nel resort della Sardegna sono già state scelte. Ad anticipare i nomi dei partecipanti è stata la rivista Chi nel suo ultimo numero in edicola: qui sono giunte molte conferme sulle voci che erano nell'aria già da qualche settimane. Tra le celebrità ci saranno sicuramente Valeria Marini e Patrick Baldassari, che dopo essere stati lontani per un po' di tempo sembrano di nuovo una coppia affiatata. Tra i protagonisti ci saranno inoltre Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura, e Nicoletta Larini oltre che gli ex protagonisti di Uomini e donne Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi.

IL VIDEO PROMO DI TEMPTATION ISLAND VIP

Nel corso di uno spot pubblicitario del quinto e ultimo appuntamento di Temptation Island, è andato in onda il primo video promozionale di Temptation Island Vip, la versione del docu-reality dedicata alle celebrità. Sulle note dell'inconfondibile 'Love the way you lie', Simona Ventura ha parlato per 20 secondi della nuova strasmissione precisandone lo scopo: "Inizia un nuovo viaggio nei sentimenti, vinceranno le tentazioni o trionferà l'amore? Siamo quì per scoprirlo!". In attesa di conoscere la data di inizio del nuovo programma di Canale 5, sembra ormai certo il cast che si metterà alla prova in Sardegna iniziando le riprese già nelle prossime settimane: oltre a Valeria Marini e Patrick Baldassari, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, dovrebbero esserci anche l'attore Alex Belli e la fidanzata Mila Suarez, Andrea Zenga (figlio dell'ex calciatore Walter) e Alessandra Sgolastra mentre dal Trono Over di Uomini e donne dovrebbero arrivare Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

