The American/ Su Iris il film diretto da Anton Corbijn (oggi, 2 agosto 2018)

The American, il film in onda su Iris oggi, giovedì 2 agosto 2018. Nel cast: George Clooney e Violante Placido, alla regia Anton Corbijn. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

02 agosto 2018

CURIOSITÀ SULLA PRODUZIONE DEL FILM

La prima serata di iris di oggi, giovedì 2 agosto 2018, si apre con la messa in onda della pellicola drammatica e thriller che è stata realizzata nel 2010 da una collaborazione tra USA, UK e Italia ed è stata diretta da Anton Corbijn mentre il soggetto è stato scritto da Martin Booth e la sceneggiatura è stata estesa da Rowan Joffe. La produzione è stata firmata dallo stesso attore protagonista George Clooney con Grant Heslov e Jill Green, le case di produzione che hanno fatto parte del progetto sono Focus Features, Greenlit Rights, Smoke House e Thi Is That Productions, la distribuzione è stata invece gestita dalla Universal Pictures. The American è un bel film sotto tanti aspetti, sopratutto per ciò che concerne la non scontatezza della trama ben confezionata dagli sceneggiatori. Girato tra la Svezia e la Provincia montana de L'Aquila, 'The American' uscì quasi in sordina nelle sale (all'epoca Clooney soffriva di inflazione della sua figura come uomo e attore), eppure riuscì a trovare la sua nicchia al botteghino ricevendo ottimi consensi dalla critica e dal pubblico.

NEL CAST GEORGE CLOONEY

Il film The American va in onda su Iris oggi, giovedì 2 agosto 2018, alle ore 21,00. Si tratta di una pellicola drammatica del 2010 che s'avvale della regia del cineasta olandese Anton Corbijn, cresciuto nel mondo della musica underground con la meravigliosa produzione di clip di band storiche della new-wave internazionale come Joy Division, Front 242, Red Hot Chili Peppers e tanti altri, senza dimenticare la loro band elettiva, i Depeche Mode, i video più belli del gruppo leader del synth-pop sono proprio di Anton Corbijn. Le tracce nel mondo del cinema dei lungometraggi si risolvono con cinque pellicole di cui la prima, 'Closer', fu proprio la biografia di Ian Curtis, leader della band Joy Division, tormentato poeta maledetto morto suicida in seguito a grave depressione acuita da una forte epilessia. Nel cast di 'The American', la figura principale è rivestita da George Clooney nel ruolo di Jack/Edward. Nel ruolo della protagonista femminile invece, la bella Violante Placido. Clooney non ha mai nascosto di amare l'Italia e gli attori italiani di qualità e lo dimostra volendo la figlia del grande Michele Placido al suo fianco.

THE AMERICAN, LA TRAMA DEL FILM

Jack è un sicario di quelli che non sbagliano mai un colpo, mira perfetta, sangue freddo, nessun scrupolo durante un incarico. Succede però che, durante una vacanza in Svezia con la fidanzata, subisce un agguato da parte di altri sicari, ma, la sua calma piatta durante le situazioni di pericolo, gli consentono di freddare il piccolo commando anche se, per motivi di riservatezza e incolumità futura, dovrà freddare anche la sua donna. Tutto ciò lo schifa e lo porta ad iniziare ad odiare la professione che l'ha reso libero e ricco, quindi la decisione di abbandonare le armi è quasi immediata. Sotto l'identità di Edward, Jack si ritira in un paesino abruzzese di montagna per stare non solo tranquillo, ma concentrato sull'ultima missione richiestogli da chi gli commissionava di solito gli omicidi a pagamento. Dovrà costruire di persona, modificando un modello pre-esistente, un fucile che sarà di alta precisione per il killer che forse lo sostituirà e proprio nel paesino abruzzese trova quella serenità che da molto manca nella sua vita. Troverà nel borghetto silente anche un amicizia profonda con il parroco locale ma anche l'amore a lui è concesso dalla bella Clara, una ragazza semplice come lui necessita ora, in questa fase. L'idillio verrà presto interrotto dal suo passato che, sotto le spoglie del killer per cui ha confezionato l'arma, lo metterà sotto fuoco durante una processione religiosa, ma Jack sa vendere cara la sua pelle e riscattare il precedente omicidio della donna che amava.

