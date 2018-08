TEMPTATION ISLAND 2018/ Video highlights, Raffaela e Andrea nel mirino: "Lei ama davvero ma lui..."

Temptation Island 2018 è appena concluso. Un bialncio? Due coppie si sono lasciate, ma sul web sono due i personaggi più amati: Lara Zorzetto e Filippo Bisciglia

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 22.53 Camilla Rosa Alice Catalano

Lara Rosie Zorzetto è il personaggio più amato di questa edizione di Temptation island

Continua la storia d'amore tra Raffaela e Andrea. Il falò di Temptation Island 2018 si è concluso con la riappacificazione della coppia, tra le critiche del pubblico a casa. Il comportamento di Andrea e l'ingenuità di Raffaela, secondo il pubblico, sono imperdonabili. Ecco allora che sul web si leggono commenti come: "Si lei ama davvero ..e dovrebbe sentirsi fortunato. .ma dai che uomo senza attributi e senza rispetto. . mi dispiace per lei ha scelto una persona sbagliata.. Purtroppo più delle volte in tante lo facciamo ..ma mai arrendersi c'è sempre la persona giusta"; e ancora "Ma come si fa... Il brutto è che sapeva che il suo comportamento l'avrebbe fatta soffrire e se ne è fregato... Allora veramente vi meritate il peggio, perché quando avete il meglio non lo riuscite a capire". (Aggiornamento di Anna Montesano)

LE PAROLE DI FILIPPO BISCIGLIA

Filippo Bisciglia non è solo un conduttore per le coppie che partecipano a Temptation Island, ma è anche una persona a cui raccontare le proprie emozioni e i propri sentimenti. Nell’ascoltare gli sfoghi dei fidanzati e delle fidanzate, Bisciglia si lascia spesso prendere dall’emozione conquistando il pubblico che apprezza sempre di più la sua semplicità e il suo modo di raccontare le storie d’amore. Il risultato è un grandissimo successo per il programma di canale 5 che, anche dopo l’ultima puntata, ha confermato di essere un prodotto sul quale Mediaset potrà continuare a puntare nei prossimi anni. Felice per il risultato raggiunto, l’ex gieffino ha ringraziato tutti su Instagram. “Io questo immenso risultato lo festeggio in smoking con un salto ?? ... più di 4.000.000 di voi ... il nostro successo è soprattutto grazie al vostro affetto ... sono commosso ... GRAZIEEEEEE”, scrive Bisciglia che tornerà in onda lunedì prossimo con una puntata speciale di Temptation. Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

IL LIETO FINE DI RAFFAELA E ANDREA

Emozioni? Forse, amore? Non lo sappiamo. Sicuramente il lieto fine di Rafaela e Andrea non era lontano dalla portata di coloro che hanno seguito il programma in questo mese e che hanno visto le reazioni della bella napoletana alle azioni del suo fidanzato. Lui sa bene che Rafaela lo ama di un amore puro e profondo e proprio per questo è tornato da lei anche se, a parere del popolo dei social, lui non ricambia. Il fidanzato ha lasciato capire che ci sono dei legami, delle cose, che lo spingono ad andare avanti con lei, nonostane tutto e nonostante Teresa, e al falò di ieri (che potete vedere cliccando qui) sicuramente si è visto. Rafaela ha subito ceduto alle parole del suo amato Andrea che sa bene quali tasti toccare per conquistare la sua fidanzata. E adesso? Sicuramente Rafaela non ha punto il fidanzato per quanto è successo e gli ha dato, ancora una volta, un'altra chance. Quando finirà questo circolo vizioso? Forse una volta fuori dal programma la giovane restituirà quell'anello ad Andrea mettendo la parola fine al loro rapporto? (Hedda Hopper)

GRANDE ATTESA PER UN'ALTRA PUNTATA

Il viaggio nei sentimenti è finito ma non Temptation Island 2018, parola di Filippo Bisciglia. Il conduttore ha chiuso in bellezza proprio ieri sera un mese di successi e di ascolti record e proprio per questo, sembra, si è deciso di rimandare i video di "un mese dopo" al prossimo lunedì, 8 agosto. Sarà proprio la prossima settimana che scopriremo come è andata a finire tra le coppie dopo il falò e dopo la scelta fatta a caldo. Nel finale della puntata di ieri abbiamo ascoltato le parole di Michael, della single che lo ha accompagnato in questo percorso e di Lara che non è pronta a tornare indietro e che adesso è sicura di sé e pronta a guardare avanti. Sarà lo stesso per le altre ragazze e le altre coppie? Quelle che hanno lasciato il programma ancora insieme potrebbero poi aver deciso il contrario e viceversa. Cosa succederà quando si troveranno davanti Filippo Bisciglia? Alcuni di loro sono davvero pronti a sposarsi e trasferirsi per amore come promesso oppure no? Sul suo profilo Instagra, Filippo Bisciglia scrive: "Vi è piaciuta??? ... HEY VOI ... avete capito? Il viaggio nei sentimenti è terminato ma non il VIAGGIO DI TEMPTATION ISLAND ?????????? “un mese dopo” ci vediamo ancora una volta LUNEDIIIIIIIIIII ...". Clicca qui per vedere la foto. (Hedda Hopper)

BILANCIO DEL GRAN FINALE

La quinta e ultima puntata di Temptation Island inizia con il falò di Martina e Gianpaolo. La coppia ha mostrato fin da subito troppi problemi, i sei anni di differenza e le diverse consapevolezze hanno portato entrambi i ragazzi ad avvicinarsi ai single. Martina ad Andrew e Gianpaolo a Carolina. Loro sono la prima coppia a lasciare il programma, lasciandosi davanti al falò; nonostante Gianpaolo avesse intenzione di inginocchiarsi e chiedere in moglie la fidanzata. Gesto che non è piaciuto. Né a Martina né allo stesso Filippo che ha seguito la vicenda da vicino: “Ma Gianpaolo questo gesto non potevi farlo una volta tornato a casa”. Questa, infatti, è stata la puntata all’insegna dei gesti e dei comportamenti calcolati meticolosamente per fare bella figura davanti alle telecamere. Come lui, anche Michael. Ma prima di passare alla coppia più chiacchierata di questa edizione, è giusto parlare di Raffaela e Andrea.

RAFFAELA E ANDREA

La penultima coppia a lasciare Temptation island è stata quella formata da Raffaela e Andrea. Lui, durante i 21 giorni, è stato tentato dalla single Teresa Langella e dall’altra parte del villaggio, la fidanzata, ha sempre dovuto sopportare il comportamento infantile del fidanzato. Al momento del falò Raffaela è visibilmente nervosa, sputa contro Andrea tutti i suoi tormenti, ma il fidanzato solo sotto consigli di Filippo Bisciglia è riuscito a esprimere i suoi sentimenti. “Andrea, te l’ho già detto tre volte. Spiega a Raffaela perché non sei andato a fare il week-end con Teresa”, “Perché io la amo. Lei è la mia vita”. Solo dopo queste parole la fidanzata è riuscita a perdonare Andrea che, durante il falò, è apparso realmente dispiaciuto della situazione. La coppia per eccellenza preferita di tutta l’edizione è stata quella formata da Michael e Lara. Lui, fin dai primi giorni ha screditato la fidanzata e questo ha permesso a Lara di rinascere e avere nuove consapevolezze.

LE CITAZIONI DI LARA

“Non lo facciamo da novembre, mi annoia”, “Ha una bocca brutta”, “È noiosa e pesante”, queste e tante altre, dello stesso livello, sono state le frasi pronunciate da Michael durante la sua esperienza in Temptation Island. Lara ha fatto un bellissimo percorso all’interno del programma e l’idea di seguire il fidanzato anche a telecamere nascoste ha permesso alla ragazza di capire che uomo aveva al suo fianco. Lara è diventata davvero virale e le sue frasi, numerose, sono diventate le citazioni più belle e divertenti di questa edizione. “Ti apro come una verza”, “Ora lo asfalto”, “Non è mica Harry Potter che può nascondersi dietro un mantello”, “Lo smonto come un mobile dell’Ikea”. Lei ha fatto divertire tutta Italia e quel suo carattere frizzante ed ironico l’ha resa il personaggio più amato. La puntata si è conclusa con un aggiornamento proprio su questa coppia, un mese dopo la fine della trasmissione. I due si sono lasciati definitivamente, ma la produzione ha voluto sottolineare quanto realmente Michael sia una persona finta. Sia a Lara che alla tentatrice Rita ha raccontato le stesse cose. Di amarle e di voler star con loro. Come vivranno le loro storie d’amore le altre coppie? Lunedì prossimo verrà svelato.

