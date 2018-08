ULTIMO / "Con il mio nome voglio dare importanza a chi è stato lasciato ai margini" (Battiti Live 2018)

Ultimo, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo nella categoria giovani, sarà tra i protagonisti della prima puntata del Battiti Live 2018 a Ostuni.

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 22.31 Morgan K. Barraco

Ultimo

Dopo il successo conquistato nella categoria giovani del Festival di Sanremo, per Ultimo arriva il momento di esibirsi nel festival itinerante dell'estate, Battiti Live, dove porta sul palco uno dei suoi brani più amati: l'Eternità. Assieme a lui, come sempre negli ultimi eventi musicali, c'è anche Fabrizio Moro, con il quale, ormai da molte settimane, continua a fare il pieno di consensi. Incuriosito dal suo nome, Alan Palmieri cerca di indagare sui motivi che l'hanno spinto a scegliere proprio Ultimo, ecco la risposta del cantautore: "Perché era un nome che doveva essere una responsabilità, volevo calcare l'importanza di schierarsi dalla parte di chi è stato lasciato un po' fuori, un po' ai margini". E sui motivi per i quali la loro città sia sempre al centro delle loro canzoni Fabrizio Moro rivela: "Il nostro quartiere rappresenta la nostra città (...) siamo orgogliosi di ricordare la nostra nazione". (Agg. di Fabiola Iuliano)

I commenti sui social

“Il ballo delle incertezze” ha permesso a Ultimo di conquistare quella popolarità che gli è stata regalata al Festival di Sanremo. Il rapper romano, vincitore della sezione Giovani, ha regalato anche un'altra perla ai suoi fan: “Poesia senza veli”. Emozioni intense che riesce a trasmettere grazie al microfono e che sembrano proprio arrivare dritte al cuore di tutti gli ammiratori, impegnati a lasciarne testimonianza sui social. Non mancano di certo le fan, che vedono nel giovane artista un ragazzo affascinante anche dal punto di vista fisico. E così basta una foto condivisa sui social, in cui alza il bicchiere indicando un fantomatico interlocutore e sfoggia tatuaggi e sorrisi per far crollare qualche cuore. "Infarto tattico", scrive infatti un'ammiratrice, "sei perfetto", aggiunge un'altra. Clicca qui per vedere la foto di Ultimo. Assistere ai suoi live non è così difficile anche in questi mesi più caldi, ma i telespettatori che sono rimasti a casa oppure si trovano in vacanza potranno comunque vedere Ultimo in tv grazie a Battiti Live 2018. La prima tappa di Ostuni verrà trasmessa infatti su Italia 1 questa sera, giovedì 2 agosto. Prima di ascoltare i due brani scelti per la sua esibizione solitaria, fra cui anche la canzone sanremse, il rapper si unirà a Fabrizio Moro per la loro “L’eternità (il mio quartiere)”. Un brano del 2013 che Moro ha inciso per il suo album “L’inizio” e che lo scorso aprile è stato rivisitato grazie al contributo del giovane artista.

I prossimi impegni di Ultimo

Primo debutto per Ultimo a Battiti Live 2018 e non solo in occasione dell'apertura del festival. Il cantautore romano prosegue infatti con il suo tour, che lo ha portato fino al Giffoni Music Concept per la tappa dello scorso 27 luglio. Ed ancora ci si dirige verso l'autunno, che vedrà ancora Ultimo impegnato nella sua tournée. Diversi infatti i concerti che lo vedranno a Teramo il prossimo 30 ottobre, a Roma il 2 novembre e a Milano due giorni dopo. Occasioni che confermano la popolarità ottenuta dall'artista subito dopo la sua salita alla vittoria al Festival di Sanremo e che gli permetteranno ancora una volta di spaziare con una scaletta che racchiude diversi dei suoi brani più famosi. Da Mille Universi dall'album Pianeti che ha pubblicato l'anno scorso, e la cover di Vasco Rossi per il brano storico Albachiara. Ed ancora diverse canzoni del suo album Peter Pan che ha pubblicato quest'anno, come Ti dedico il silenzio, Vorrei soltanto amarti e Dove finisce il mare.

