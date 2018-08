Uomini e Donne/ Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato, presto un figlio? "Vorrei vivesse in Argentina"

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 22.28 Anna Montesano

Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato sono pronti a metter su famiglia. La coppia, tra le più longeve di Uomini e Donne, desidera mettere al mondo un figlio e a svelarlo è Nicole nel corso di un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. È qui che la Mazzocato svela quali pregi e quali difetti vorrebbe prendesse da lei e da Fabio: “Mi piacerebbe che prendesse la socievolezza e solarità di Fabio e un po’ di spensieratezza e positività che appartiene a me.”. E sui difetti invece: “Sarebbe meglio che mi desse il mio modo diretto di dire le cose e l’essere disordinato di Fabio. Mi piacerebbe che crescesse per i primi anni la vita in Argentina.” Chissà che il desiderio della bella Nicole Mazzocato di diventare mamma non diventi realtà a brevissimo..... (Aggiornamento di Anna Montesano)

"FABIO SAREBBE FELICISSIMO DI DIVENTARE PAPÀ"

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato formano una delle coppie più unite e solide della storia di Uomini e Donne. I due stanno insieme da tre anni e, sin dal primo giorno, sono andati a convivere. Nonostante alti e bassi, sono sempre rimasti insieme riuscendo a superare anche i momenti più difficili. Belli, giovani e innamorati, i due non nascondono di voler formare presto una famiglia. Dell’argomento, l’ex corteggiatrice ha parlato ai microfoni di Uomini e Donne Magazine svelando come l’arrivo di un figlio renderebbe sicuramente molto felice Fabio che, da sudamericano, vorrebbe diventare padre il prima possibile e avere una famiglia numerosa. “Sarebbe felicissimo di diventare papà. Lui è sudamericano e tutti i suoi amici, coetanei, hanno già tre o quattro figli”, ha spiegato la Mazzocato. La cicogna, dunque, farà presto tappa in casa della coppia? Sicuramente, Nicole con il pancione sarebbe davvero bellissima. I fan, da parte loro, non vedono l’ora di vedere una piccola Nicole o un piccolo Fabio (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

FABIO COLLORICCHIO E NICOLE MAZZOCATO PRONTI A METTERE SU FAMIGLIA

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato sono pronti a diventare genitori. Il desiderio della coppia, nata e innamoratasi a Uomini e Donne, di metter su famiglia è ormai fortissimo e l'ex corteggiatrice non lo nega. Così, nel corso dell'intervista rilasciata nel nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, ammette: "Sono sicura, Fabio sarà il padre dei miei figli. Poi ha detto bene: figli, ne vorremmo più di uno". Una famiglia numerosa quella desiderata dalla coppia che, superati momenti di crisi e distacco, ora è più solida e innamorata che mai. "Io e Fabio siamo una coppia solida. Abbiamo avuto alti e bassi. - ammette Nicole, che prosegue - Siamo tanto diversi, del resto siamo cresciuti in parti opposte del mondo. Questo per noi è il terzo anno che stiamo insieme e conviviamo."

NICOLE E FABIO: DALLA CRISI AD UN FIGLIO

D'altronde, coltivare un amore nato nello studio di Uomini e Donne, non è cosa da tutti. Nicole Mazzocato lo ammette senza riserve: "Non è facile uscire da un programma televisivo e andare subito a convivere con una persona che in realtà conosci davvero poco. - racconta l'ex corteggiatrice - Abbiamo usato i primi anni della relazione per metterci alla prova, cercando di trovare un equilibrio che potesse far funzionare al meglio la nostra relazione. Se c’è alla base un sentimento vero e puro, tutto si può superare." Sacrifici iniziali che, oggi, ha dato i loro frutti: "Noi ci siamo allontanati da tutti e tutto, abbiamo cambiato casa, giro di amici e ci siamo ritrovati. Ora abbiamo un rapporto unico." E chissà che a breve non arrivi anche il desiderato figlio...

