Vacanze a Ischia/ Su Rete 4 il film di Mario Camerini (oggi, 2 agosto 2018)

Vacanze a Ischia, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 2 agosto 2018. Nel cast: Vittorio de Sica, Paolo Stoppa e Peppino de Filippo, alla regia Mario Camerini. Il dettaglio della trama.

CURIOSITÀ SULLA PELLICOLA

Vacanze a Ischia è una pellicola di genere commedia che è stata prodotta nel 1957 in Italia ed è stata prodotta con un'alleanza tra case cinematografiche come Bavaria-Filmkunst, Francinex, Rizzoli Film,e Tohan Pictures Company, vollero una produzione internazionale che affidò al grande regista Mario Camerini, nato e cresciuto nella Roma di Cinecittà, il compito di dirigere un cast di altissimo livello. Ricordiamo di Camerini i film 'Primo amore' del 1959 con Carla Gravina, 'Via Margutta', uscito nell'anno successivo con protagonista assoluta la bellissima Antonella Lualdi, in precedenza, nel 1950, pellicole storiche come 'La bella mugnaia' con un trio fantastico nel quale ricordiamo Marcello Mastroianni, Sophia Loren e Vittorio de Sica. Il pregio del film, era il 1957, fu quello di essere una sorta di specchio di una società nascente sotto l'egida della borghesia e dei suoi limiti psicologici, la nuova classe ricca italiana usciva dalla guerra e voleva divertirsi ad ogni costo, la ricostruzione era oramai terminata e l'Italia in questo film trova uno specchio di se, un volto nascosto e celato dall'ipocrisia di una classe dirigente scanzonata sulle spiagge ma piena di 'se e ma' nel profondo esistenziale. I personaggi esprimono al meglio la sceneggiatura per un film al quale la critica non ha concesso ciò che meritava ma che negli anni ha segnato un'era importante.

NEL CAST VITTORIO DE SICA

Rete 4 nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 agosto 2018, vi porterà direttamente nel bianco e nero cinematografico datato 1957, una commedia dal classico sapore estivo, Vacanze a Ischia. Al regista Mario Camerini, nato e cresciuto nella Roma di Cinecittà, il compito di dirigere un cast di altissimo livello. D'altronde Camerini non era all'epoca affatto novello nella regia di cast in cui non di rado comparivano i De Filippo, Totò, Vittorio de Sica, un regista tra i principi della Roma del cinema che dettava la sua legge nel mondo, legge di qualità e grandi produzioni sin dal dopoguerra. Nel cast di 'Vacanze a Ischa', Camerini dirige ancora una volta Vittorio de Sica al top della forma davanti alle cineprese, la bella attrice che ne turberà le sue vacanze ischitane è la francese Isabelle Corey ma nel cast ricordiamo anche Paolo Stoppa e Peppino de Filippo, anch'essi immortali nel ricordo di quella Cinecittà che dettava la sua legge, un'Italia che brillava di idee e qualità. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

VACANZE A ISCHIA, LA TRAMA DEL FILM

Un po' nello stile dei romanzi di Achille Campanile, come 'Agosto, moglie mia non ti conosco', in Ischia arrivavano d'estate una serie di personaggi particolari, borghesie annoiate e rampolli della buona società, bellezze alla ricerca di un marito facoltoso, popolari figure di una Napoli vacanziera sull'isola. In questo 'animalario antropologico s'intrecciano le storie spensierate sulle spiagge durante il giorno, nei ristoranti e nelle sale da ballo, o nei club più raffinati la sera, tra amori nascenti, morenti, flirt di una notte, passioni senza respiro. La borghesia romana e partenopea si ritrova in alcuni personaggi davvero ideali come 'maschere' di un'Italia che nel boom economico scopriva anche i sui limiti umani, le sue contraddizioni, a volte insicurezze. Tra essi l'avvocato convinto di avere ucciso un povero bagnante dopo avere lanciato una moneta in acqua, la bella ereditiera insoddisfatta della vita, perennemente alla ricerca di nuove emozioni e spunti per ostentare la sua ricchezza, l'ingegnere con le sue certezze, poche ma stabili, minate da quattro giovani che insinuano nella sua testa il tradimento della moglie e la conseguente gravidanza frutto del peccato e dell'amore proibito ed etra-coniugale. In questo 'animalario', la trama si sviluppa con grande senso della critica sociale in chiave assolutamente umoristica e divertente ma mai banale.

