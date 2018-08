“Lei è genovese?” al sindaco Bucci, gaffe della giornalista di Sky/ Video, i social subito si scatenano

“Lei è genovese?” al sindaco Bucci, gaffe della giornalista di Sky: video. E i social subito si scatenano: il filmato fa il giro di Internet e diventa virale. Le ultime notizie

20 agosto 2018 Silvana Palazzo

Genova, gaffe della giornalista di Sky

Non riconosce il sindaco della città e la sua gaffe diventa virale. Sta circolando da diverse ore su Internet il video di un collegamento su SkyTg24 da Genova nel quale la giornalista non riconosce Marco Bucci, sindaco della città dal 2017. Una gaffe che è stata già definita “epica”. L'intervistatrice, che si trovava in piazza De Ferrari durante una manifestazione in sostegno delle vittime del crollo del ponte Morandi, stava mostrando una serie di biglietti di solidarietà lasciati a terra, poi si è avvicinata ad uno dei passanti per avere un commento, senza intuire che si trattava di Marco Bucci. E gli ha chiesto se fosse genovese. «Sono il sindaco, veda un po' lei», la replica del primo cittadino. Una gaffe che ha strappato più di un sorriso in un momento difficile per una città piegata dal drammatico crollo del viadotto Morandi. E il video spopola in Rete e sui social. Clicca qui per il video della gaffe col sindaco di Genova.

GAFFE GIORNALISTA CON SINDACO GENOVA, SOCIAL SI SCATENANO

L'inviata di SkyTg24 era in piazza De Ferrari a Genova per seguire il flash mob in ricordo delle vittime del ponte. Fila tutto liscio durante il collegamento finché si imbatte nel sindaco della città. Non lo riconosce e gli chiede se è genovese. Immancabile l'ironia dei social, che non hanno perso l'occasione per commentare questo episodio. La cronista voleva evitare di mandare in video un turista, per questo ha chiesto giustamente se il signore fosse di Genova, peccato che non abbia riconosciuto in quell'uomo con la barba il sindaco. Un errore comprensibile per la natura “dinamica” dell'intervista e il vestiario non “istituzionale” del primo cittadino, che indossava una polo azzurra. Il primo cittadino con aria sorniona e un pizzico di imbarazzo ha risposto con una battuta e il video di questo momento è diventato subito virale facendo il giro dei social con tantissime condivisioni.

© Riproduzione Riservata.