ARISA COMPIE 36 ANNI/ Su Facebook il suo auto-augurio: "Non perderti, Rosalba"

Arisa festeggia i suoi 36 anni in tour: "Rimani sempre te stessa, non perderti, piccola Rosa-lba". Su Facebook, il suo auto-augurio è dolce e condiviso.

20 agosto 2018 Rossella Pastore

Arisa

Estate in tour per Arisa, che festeggia on the road il suo 36esimo compleanno. "Cerco di rimanere fedele a me stessa, altrimenti mi perdo. Auguri Piccola Rosa-lba, rimani sempre te stessa". Su Facebook si fa un auto-augurio, e poi annuncia le prossime date. "Semplice, spontanea e naturale come ti ho vista un anno fa a Siracusa e pochi giorni fa in aeroporto a Catania. Nessuna guardia del corpo, zero altezzosità. Una di noi insomma, con un dono diverso. Auguri di buon compleanno". Sotto il post, i fan si complimentano: "Auguri. Sei un'artista fantastica, per me la voce più bella e interessante dell'ultimo decennio. Ti seguo da sempre e ti auguro il meglio nella vita! Speranzoso di poterti ascoltare live prima o poi, un abbraccio caloroso". C'è anche chi ringrazia la mamma: "Buon compleanno Arisa! Che tu possa festeggiare circondata dalle persone a te care. Grazie alla tua mamma oggi possiamo ascoltare una delle voci più belle al mondo!".

I CONCERTI

Rosalba Pippa, in arte Arisa, è nata a Genova il 20 agosto 1982. Il suo debutto sulla scena musicale risale al 2009, quando trionfò a Sanremo Giovani con il brano Sincerità. Quest'estate, Arisa è impegnata nel lungo tour che l'ha portata in giro per tutta l'Italia. L'ultima data è quella di Luco dei Marsi (L'Aquila) dove ha festeggiato il suo compleanno allo scoccare della mezzanotte. Segue qualche giorno di pausa, per festeggiare l'importante traguardo con amici e parenti. La prossima tappa è prevista per il 21 agosto a Bernalda (Matera), non lontano dalla sua Pignola.

