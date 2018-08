Asia Argento cacciata da X Factor/ La nota ufficiale di Sky: “Se fosse vero interromperemo la collaborazione”

Asia Argento fuori da X Factor? Una nota di Sky Italia ha chiarito l'attuale situazione dopo essere stata accusata dall'attore Jimmy Bennett di violenza sessuale.

20 agosto 2018

Asia Argento fuori da X Factor? Una nota di Sky Italia e FremantleMedia Italia ha chiarito l'attuale situazione. Dopo essere stata accusata dall'attore Jimmy Bennett di molestie sessuali quando aveva appena 17 anni, la figlia del re indiscusso del cinema horror, è rimasta in silenzio. La rete invece, si è scatenata e così, ad un passo dall'esordio con la nuova edizione del talent show in qualità di giudice, la comunicazione ufficiale arriva come un fulmine a ciel sereno. "Sky Italia e FremantleMedia Italia hanno letto oggi con attenzione e stupore quanto pubblicato dal New York Times su Asia Argento. Va ribadito che Sky Italia e FremantleMedia non hanno scelto Asia Argento come giudice di X Factor Italia per il suo impegno nella campagna #Metoo né per le sue posizioni personali, bensì – come è sempre avvenuto per i giudici di X Factor Italia – per le sue competenze musicali e le sue capacità di gestire un ruolo televisivo in un programma di questo tipo".

La nota di di Sky Italia e FremantleMedia Italia continua parlando delle competenze e le capacità di Asia Argento "ampiamente confermate durante le puntate di audizioni, registrate nelle scorse settimane, come possono confermare le migliaia di persone che vi hanno assistito tra il pubblico. Ciò detto vogliamo essere molto chiari: se quanto scrive oggi il New York Times fosse confermato, questa vicenda sarebbe del tutto incompatibile con i principi etici e i valori di Sky e dunque - in pieno accordo con FremantleMedia - non potremmo che prenderne atto e interrompere la collaborazione con Asia Argento”. A questo punto, il destino televisivo dell’ex compagna di Marco Castoldi (in arte Morgan) è attualmente appeso ad un filo. Nel frattempo, i detrattori hanno incominciato a farsi avanti, compreso Matteo Salvini che, sulla questione ha prontamente cinguettato: “Questa è la “signora” che mi insultava ogni due minuti, e mi ha dato del razzista e della m…a? Mamma mia che tristezza…”. Attendiamo con ansia nuovi sviluppi.

