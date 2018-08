BARBARA D'URSO E I FIGLI GIAMMAURO ED EMANUELE/ "Non vogliono che influenzi la loro vita"

Barbara D'Urso parla del rapporto con i suoi due figli Giammauro ed Emanuele, che hanno scelto di tenersi a debita distanza dal mondo dello spettacolo

20 agosto 2018

È uno dei volti di punta di Mediaset, colleziona ascolti da capogiro e ogni giorno entra nelle case degli italiani come fosse una di famiglia: Barbara D'Urso è una delle conduttrici più note e più amate del mondo della tv, ma c'è una parte del suo mondo, in particolare della sua vita privata, che solo in pochi conoscono. Si tratta del rapporto con i suoi due figli, Emanuele, 30 anni, e Gianmauro, 32, i quali, professionalmente parlando, hanno scelto di percorrere strade ben lontane da quella materna. Gianmauro, infatti, è un medico che si occupa principalmente di trapianti di fegato, mentre Emanuele è un fotografo professionista sempre in giro per il mondo. "I miei figli sono riservati, non vogliono che influenzi la loro vita e che si sappia che sono i miei figli - ha confessato Barbara D'Urso in una recente intervista concessa a Panorama - Io li guardo crescere e taccio. Con fatica". Un rapporto molto stretto, quello fra la conduttrice e i suoi figli, che si nutre quotidianamente nonostante la distanza e che non è finito mai al centro del gossip.

"GIAMMAURO SI TRASFERIRÀ E IO STO GIÀ SOFFRENDO"

"Il mio cuore è vostro, dei miei figli e vostro". Con questa frase pronunciata quotidianamente per salutare il suo pubblico, Barbara D'Urso non fa mai mancare il suo pensiero ai suoi figli, due ragazzi, nati dal suo legame con Mauro Berardi, che sono spesso lontani da casa per lavoro. Nei prossimi mesi, però, Barbara D'Urso dovrà affrontare una prova molto complicata, dal momento che, così come rivela nel corso dell'intervista a Panorama, uno dei suoi ragazzi lascerà la città e starà via per molti mesi: "Giammauro è medico, fa trapianti di fegato. A ottobre si trasferirà per un anno e io sto già soffrendo". Barbara D'Urso ha inoltre ammesso di aver chiesto a suo figlio di realizzare un suo desiderio, ma lui, ligio alle regole, avrebbe respinto la sua richiesta: "L’altra sera gli ho chiesto: ‘Ti prego, una volta fammi venire in corsia nel tuo ospedale, ti vorrei vedere col camice, sarebbe un regalo per me’. ‘Mamma, sai che non è possibile’, mi ha risposto"

