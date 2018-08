Bianca Atzei e Jonathan Kashanian / A letto insieme, video: "Tu sei la mia Romina e io sono il tuo Al Bano"

Coccole, risate e momenti di relax per Bianca Atzei e Jonathan Kashanian, immortalati nello stesso letto nel bel mezzo del risveglio. Sta per nascere un nuovo amore?

20 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Bianca Atzei e Jonathan Kashanian

La loro amicizia non si è esaurita con la fine dell'Isola dei Famosi 2018 e, dopo un periodo in cui il gossip si è prepotentemente concentrato sul loro rapporto, Bianca Atzei e Jonathan Kashanian sono finalmente usciti allo scoperto, o almeno così sembra. Qualche ora fa, in vista del concerto della cantante a Pisticci, in provincia di Matera, sul suo profilo social hanno fatto capolino una serie di filmati che la immortalano insieme a Jonathan Kashanian, sul posto per assistere all'evento. Ma, a scatenare il chiacchiericcio sui social, è stata un'immagine pubblicata sulle IG Story di Bianca Atzei, che mostra la cantante a letto, nelle prime ore del mattino, con l'amico Jonathan al suo fianco. "Risvegli”, scrive l'artista sull'immagine, accompagnando lo scatto con un cuoricino. A seguire, sempre sul sui profilo Instagram, una serie di immagini che ritraggono i due insieme, fra sorprese sul palco, passeggiate, coccole e momenti di relax. Sta per nascere un nuovo amore?

"ORA ESISTI SOLO TU"

Per raggiungere Bianca Atzei e assistere al suo concerto di Matera, Jonathan Kashanian ha lasciato la Sardegna. A rivelarlo è la stessa cantante sul suo profilo social, dove, in uno degli ultimi video, mostra Jonathan Kashanian intento a spiegare i motivi esatti che l'hanno spinto a raggiungerla a Pisticci, dove da lì a qualche ora si sarebbe tenuto il suo concerto. Ecco le sue parole: "Sono venuto per vederti cantare perché tu sei la mia Romina e io sono il tuo Al Bano". Nel breve filmato i due amici scherzano, poi si punzecchiano: lei lo accusa di non conoscere nessuna delle sue canzoni, mentre lui, con il chiaro intento di sottolineare la sua straordinaria bellezza acqua e sapone, la accusa di non essere sexy senza trucco. E non mancano le dediche musicali: secondo Jonathan Kashanian, 'Ora esisti solo tu' è un brano che destinato a omaggiare il loro rapporto. Se vi siete persi i due divertenti filmati, potete cliccare qui e rivederli sul profilo ufficiale di Bianca Atzei.

