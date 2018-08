Bobby Solo vittima di Scherzi a Parte/ Tricase location della beffa, città “gemellata” con lo show di Canale 5

Bobby Solo vittima di Scherzi a Parte durante la sua presenza a Tricase dello scorso gennaio: la città salentina "gemellata" con lo show in onda su Canale 5 il prossimo autunno.

Qual è il legame tra Bobby Solo e Tricase, ridente cittadina del Salento? A fornirci la spiegazione sarebbero dei cartelli comparsi agli ingressi della città in provincia di Lecce nei giorni scorsi – ed a quanto pare già fatti rimuovere – che recitavano: “Tricase, Comune gemellato con Scherzi a parte”. Ebbene, come riporta LecceSette la scritta ha certamente attratto l’attenzione dei curiosi cittadini ma anche dei numerosi turisti che in questa calda estate hanno popolato come accade ormai da diversi anni, le numerose località Salentine (in barba alle notizie di una presunta “crisi”). A quanto pare, l’arcano è stato ben presto svelato: la troupe del popolare programma televisivo in onda sull’ammiraglia di casa Mediaset nella prossima stagione autunnale, avrebbe chiesto al primo cittadino di Tricase, Carlo Chiuri, l’autorizzazione a girare le scene conclusive di uno scherzo che vedrà protagonista proprio Bobby Solo. Il collegamento con il Salento appare ancora incomprensibile ma anche questo “giallo” è presto risolto: il cantante di “Una lacrima sul viso”, infatti, lo scorso gennaio è stato ospite d’onore durante la serata conclusiva del Presepe Vivente al Monte Orco. In quell’occasione, quasi certamente, sarà rimasto a sua insaputa vittima dei mattacchioni di Scherzi a Parte che proprio in questi giorni hanno terminato di confezionare lo scherzo ai suoi danni e che sarà trasmesso nel corso della nuova edizione.

Per conoscere a quale dispettoso scherzo sarà stato sottoposto Bobby Solo è ancora presto, in quanto, oltre alla scritta che indicava in “gemellaggio” tra Scherzi a Parte e Tricase, si sa ben poco della trama della beffa ai danni del cantante. Certamente Roberto Satti, classe 1945, è stato uno degli ospiti più attesi della 38esima edizione del Presepe Vivente di Tricase che ha collezionato un vero e proprio record di visitatori, da 50 a 70mila, giunti da tutta Italia. In occasione della sua presenza dello scorso 6 gennaio, era stato organizzato un palco speciale sul quale Bobby Solo si è esibito con i suoi brani più celebri. Quasi certamente sarà successo qualcosa di incredibile proprio durante la performance o nei momenti immediatamente precedenti o successivi. Intanto il nome del cantante romano si aggiunge a quello di altre vittime date per certe. Tra queste citiamo Barbara d'Urso, che ha contribuito a rendere possibile la riappacificazione con la figlia Veronica Satti e il cui nome era stato avanzato dal blogger Davide Maggio nelle sue storie di Instagram e Giuseppe Cruciani che, secondo quanto svelato da TvBlog lo vedremo alle prese con la gestione di un bambino un po' troppo sopra le righe.

