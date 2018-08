Cambiare per amore/ Su Canale 5 il film con Ambyr Childers e Romy Rosemont (oggi, 20 agosto 2018)

20 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Cambiare per amore, Canale 5

Cambiare per amore è una commedia romantica del 2016 diretta da W.D. Hogan (Indipencence day-saster - La nuova minaccia, Le ultime ore della Terra, Behemoth) ed interpretata da Ambyr Childers (We are what we are, Vice, Gangster squad), Keegan Allen (King cobra, All moving romance, la serie tv Pretty little liars), Romy Rosemont (Nostalgia, le serie tv Le regole del delitto perfetto e L'arte del dubbio) e Jim O'Heir (Middle man, Ammesso, Il dubbio della verità). Cambiare per amore andrà in onda in prima visione tv su Canale 5 nel pomeriggio di lunedì 20 agosto, alle ore 16.30.

CAMBIARE PER AMORE, LA TRAMA DEL FILM

Olivia Wilson (Ambyr Childers) è una giovane designer che lavora a New York. Quando improvvisamente si trova senza lavoro è però costretta a tornare dai suoi genitori, che gestiscono una piccola ditta di traslochi. La ragazza decide di entrare nell'azienda di famiglia, che sta festeggiando i 25 anni di attività, utilizzando i suoi risparmi per dare nuova linfa alla Wilson Family Movers. Nell'azienda però suo padre (Jim O'Heir) ha da poco inserito un nuovo direttore, Scott (Keegan Allen), proprio con il compito di risollevare gli affari della compagnia, che ultimamente non sta andando molto bene. Olivia e Scott cominciano così a scontrarsi, perchè hanno un'idea molto diversa di come fare business e sono due persone completamente opposte quasi in tutto. Fra i due però nasce rapidamente una certa attrazione, che sembra destinata a non concretizzarsi proprio a causa delle enormi differenze fra il modo di vivere e di pensare dei due giovani. Quando i due cominciano finalmente a trovare una certa sincronia, almeno sul posto di lavoro, una nuova opportunità si apre per Olivia. A quest'ultima viene infatti offerto di tornare a New York a riprendere la sua carriera di interior designer. La giovane dovrà quindi scegliere se tornare nella metropoli e continuare la sua vita precedente o restare in California con i genitori e soprattutto con Scott, a svolgere un lavoro meno prestigioso ma sempre circondata dagli affetti.

