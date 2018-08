Cara e Ashley Benson, presentazioni in famiglia/ Cena con le sorelle Poppy e Chloe Delevingne

Cara Delevingne e Ashley Benson, presentazioni in famiglia, la cena a quattro con le sorelle Poppy e Chloe, l'ex modella fa sul serio? Ecco le ultime news di gossip.

20 agosto 2018 Valentina Gambino

Cara Delevigne e Ashley Benson

A quanto pare la storia d’amore tra Cara Delevingne e Ashley Benson, prosegue a gonfie vele. Le due attrici non hanno avuto ancora modo di ufficializzare la loro relazione ma, secondo le primissime indiscrezioni, pare che non manchi nemmeno molto dalla conferma ufficiale. Del resto, proprio recentemente sono state beccate mentre si scambiavano un bacio e delle coccole alla luce del sole. La coppia quindi, non ha nessuna intenzione di nascondersi, ed i paparazzi hanno colto l’occasione per poterle immortalare in alcuni momenti privati. L’ex modella e la leggendaria Hanna di Pretty Little Liars, stanno passando tanto tempo insieme e, dopo essersi conosciute sul set del film “Her smell”, pare che ci siano anche delle novità. A quanto pare infatti, proprio Ashley avrebbe conosciuto alcuni componenti della famiglia di Cara. Esattamente come ci fa sapere l’Hollywood Life, la nuova coppia di fidanzate avrebbe trascorso una serata in compagnia di Poppy e Chloe Delevingne, sorelle maggiori di Cara.

Cara Delevigne e Ashley Benson, il nuovo passo in avanti

Secondo il famoso sito di gossip, lo scorso sabato sera Cara Delevigne e Ashley Benson avrebbero partecipato alla proiezione di una vecchia pellicola, “Romeo + Juliet”, diretta da Baz Luhrmann, ad Acton. In quella occasione, erano presenti anche le sorelle dell’ex modella ora diventata attrice. Così come si può notare anche su Instagram, le due giovani appaiono felici e molto unite, a dimostrazione che la storia d’amore prosegue senza particolari problematiche. Tra le altre piccole novità, i fan di entrambe hanno notato che Ashley indossa sempre una collana con la lettera C di “Cara”. Questo dettaglio, ha letteralmente fatto impazzire le estimatrici. La Delevingne non ha mai fatto mistero del suo orientamento sessuale e prima di conoscere la Benson è stata fidanzata con St.Vincent e Michelle Rodriguez. Ashley Benson invece, ha avuto una lunga relazione con lo stylist Ryan Good, tra i migliori amici di Justin Bieber.

© Riproduzione Riservata.