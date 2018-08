Catwoman/ Su Italia 1 il film con Halle Barry nei panni dell'eroina (oggi, 20 agosto 2018)

Su Italia 1 va in onda il film Catwoman con Halle Barry protagonista nei panni dell'eroina Patience Philips. Nel cast anche Sharon Stone e Benjamin Bratt (oggi, 20 agosto 2018)

20 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Catwoman, Italia 1

Lunedì 20 agosto 2018 alle ore 21:10, in prima serata, su Italia Uno verrà trasmesso il film fantastico Catwoman. Il film è stato diretto dal regista francese Pitof, pseudonimo di Jean-Christophe Comar. La protagonista del film è Halle Berry, che evste i panni di Patience Phillips, alias Catwoman, la donna-gatto. Con lei fanno parte del cast anche Sharon Stone (Laurel) e Benjamin Bratt (Tom). La sceneggiatura è originale e non si ispira all'omonimo personaggio dei fumetti DC, di cui riprende solo il nome. Il film ebbe molte critiche negative proprio per questo fatto. Incassò infatti meno di quanto non fosse costato e vinse quattro Razzie Awards, i premi che vanno ai film considerati i peggiori della stagione.

CATWOMAN, LA TRAMA DEL FILM

Patience è una donna piuttosto scialba che lavora per un'azienda che produce cosmetici. Un giorno, per puro caso, viene a sapere che una delle creme prodotte dalla sua azienda è in realtà molto pericolosa e che, se non viene messa con regolarità, può sfigurare chi la usa e anche condurlo alla morte. Patience viene scoperta, inseguita e uccisa per quello che ha visto. Ma un gatto dai poteri magici di nome Midnight decide di riportarla in vita. Patience scopre di aver acquisito molti dei poteri tipici di un gatto, come forza, velocità, agilità. Si decide quindi a fare vendetta, e a scoprire i loschi piani della casa di cosmesi per cui lavorava.

© Riproduzione Riservata.