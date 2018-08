Chiara Ferragni e Fedez / Foto, Leone compie 5 mesi: festa per il bebè a un passo dalle nozze

Chiara Ferragni e Fedez festeggiano il piccolo Leone che compie 5 mesi: festa per il bebè a un passo dalle nozze della coppia, il 1 settembre a Noto

20 agosto 2018 Anna Montesano

Chiara Ferragni e Fedez

In attesa della grande festa che si celebrerà il 1 settembre a Noto, in Sicilia, Chiara Ferragni e Fedez hanno comunque qualcosa di molto importante da celebrare. La coppia, ieri ha festeggiato i primi 5 mesi del figlio Leone Lucia Ferragni. Fedez - che in questi giorni è volato da solo in Sardegna per partecipare ad una serata al Billionaire di Porto Cervo, dove si è esibito al fianco di Nathan Falco Briatore, figlio del noto Flavio - è tornato per il grande giorno a Ibiza, dove mamma e papà, assieme ad alcuni amici, hanno organizzato una piccola festa per i 5 mesi di Leone. E la Ferragni, così come Fedez e gli amici presenti, non ha dimenticato di immortalare tutto col suo smaetphone, pubblicando poi la sequenza su Instagram. In questa vediamo il piccolo e dolce Leone di fronte ad una torta di compleanno.

TANTI AUGURI AL PICCOLO LEONE

Papà Fedez lo invita a soffiare la candelina e lui quasi ci prova, poi è Chiara a soffiarla per lui, tenendolo tra le braccia. Tra coccole, sorrisi e vacanze di lusso, Leone diventa sempre più grande. A Ibiza, tra le braccia di mamma e papà, il bebè si gode l'affetto di ttti, anche quello virtuale dei tantissimi fan che ancora non sa di avere. "Happy 5 months budino", cinguetta mamma Chiara. "5 mesi. Auguri vita mia", è il messaggio social di papà Federico a margine di una foto ricordo in costume. Un tenero quadretto di famiglia, che anticipa il grande evento del 1 settembre: quello che vedrà Chiara e Fedez giurarsi amore eterno. Noto è quasi pronta per accogliere il matrimonio dell'anno!

Happy 5 months budino ?? #LeoncinoMio Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Ago 19, 2018 at 7:56 PDT

