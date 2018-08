Demi Lovato, compie gli anni/ La cantante di Disney Channel spegne 26 candeline, ma rimane in riabilitazione

Demi Lovato compie gli anni, spegne 26 candeline, ma dopo l'overdose rimane in riabilitazione. La cantante nata da Disney Channel è sopravvissuta a un mix di ossicodone e Fentanyl

Demi Lovato compie 26 anni

Quando vediamo queste giovanissime star nel piccolo schermo, con visi puliti, voci uniche e energie da far invidia, mai potremmo aspettarci che pochi anni dopo possano finire nel letto di un ospedale per un’overdose. Ma poi, pensandoci, i casi sono tantissimi, e, ormai, nessuno si stupisce più. Così è accaduto anche per Demi Lovato, di origini messicane, irlandesi e italiane, che ha conosciuto il successo a soli sedici anni grazie al film Disney “Camp rock”, in cui cantava e recitava in compagnia dei Jonas Brother. Oggi, Demi Lovato, compie 26 anni, ma il suo compleanno sarà tutto ciò che di più lontano si può immaginare da un party di una cantante affermata. Infatti, in seguito all’overdose avuta circa un mese fa, Demi Lovato si trova ancora in riabilitazione.

AGGIORNAMENTI SULLO STATO DI SALUTE

Ma come sta oggi la cantante di “Sorry not sorry”? L’ultimo aggiornamento è stato rilasciato qualche giorno fa da TMZ che ha rivelato cosa sia successo quella tragica sera: “Dopo aver festeggiato tutta la notte al Saddle Ranch, sul Sunset Srip, Demi ha mandato un messaggio al suo spacciatore che si è presentato a casa sua con dell’ossicodone. All’insaputa di Demi, però, l’uomo aveva il vizio di comprare droga di pessima qualità dal Messico e la dose di ossicodone in questione era mescolata con il Fentanyl, lo stesso farmaco che ha ucciso Prince e Lil Peep. Quando l’uomo si è accorto che Demi non stava bene è scappato”. Dalla Lovato non ci sono novità, la cantante aveva rilasciato due settimane fa un comunicato per spiegare ai fan che stava bene, era viva, ma aveva bisogno di guarire.

