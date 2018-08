Final Destination 5/ Su Canale 20 il film con Nicholas D'Agosto ed Emma Bell (oggi, 20 agosto 2018)

Su Canale 20 va in onda il film Final Destination 5 con Nicholas D'Agosto, Emma Bell, Miles Fisher e Jacqueline MacInnes Wood. (oggi, 20 agosto 2018)

20 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Final Destination 5 su Canale 20

Il film horror Final Destination 5, che fa parte della fortunata saga di film che porta lo stesso titolo, va in onda il 20 agosto alle 21.00 sul canale 20 del digitale terrestre. Il primo film, Final Destination, venne girato nel 2000 e fu diretto dal regista James Wong. Al primo seguirono Final Destination 2 (2003, regia di David R. Ellis), Final Destination 3 (2006, regia di James Wong, come il primo), Final Destination 3D (2009, regia di David R. Ellis, girato anche in tre dimensioni) e infine Final Destination 5, che è in realtà il prequel che racconta le premesse delle altre vicende narrate. Il tema che accomuna i film è quello che alla morte non si scappa: persone che sono in qualche modo sopravvissute a disastri di vario genere sono poi destinate ad andare incontro al proprio destino in modo spesso molto fantasiosi ed elaborati. Il cast di Final Destination 5, che è stato diretto nel 2011 da Steve Quale, è composto da Nicholas D'Agosto (Sam Lawton), Emma Bell (Molly Harper), Miles Fisher: (Peter Straume) e Jacqueline MacInnes Wood (Olivia Castle). Anche questo film è stato distribuito in versione 3D. La produzione e distribuzione sono della Warner Bros, così come il quarto film, mentre i primi tre sono stati prodotti dalla New Line Cinema.

DESTINATION 5, TRAMA DEL FILM

Sam è in viaggio con i suoi colleghi di lavoro e sta per attraversare con il suo mezzo un ponte sospeso quando, all'improvviso, ha una visione. Vede il ponte crollare e decine di persone, tra cui lui stesso, morire. Capisce che si tratta di una premonizione e si affretta a far scendere tutti dall'autobus e ad avvisare quante più persone possibile. Lui e i suoi amici si salvano, e le forze dell'ordine sospettano che l'uomo possa essere un terrorista e che sia per questo motivo che era a conoscenza del disastro, considerato altrimenti imprevedibile. Da quel momento per i sopravvissuti inizia una sequela di morte. Infatti cominciano ad accadere loro inspiegabili incidenti che li conducono comunque a perdere la vita. La Morte infatti reclama le loro vite.

