Forsaken, il fuoco della giustizia/ Su Rete 4 il film con Donald Sutherland (oggi, 20 agosto 2018)

Su Rete 4 va in onda il film Forsaken, il fuoco della giustizia in prima serata. Nel cast della pellicola troviamo Donald Sutherland ma anche suo figlio Kiefer e molti altri attori.

20 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Forsaken, il fuoco della giustizia su Rete 4

Lunedì 20 agosto 2018 alle ore 21:15, in prima serata, andrà in onda il film Forsaken, sottotitolato in italiano Il fuoco della giustizia. Il canale sul quale il film verrà messo in onda è Rete Quattro. Forsaken, il cui titolo originale in inglese significa abbandonato, dimenticato, è stato diretto nel 2015 dal regista Jon Cassar. Si tratta di una pellicola appartenente al genere western di cui sono interpreti Donald Sutherland (il Reverendo Clayton), Kiefer Sutherland (suo figlio John Henry Clayton) e Demi Moore (Mary Alice Watson). La prima del film, che una coproduzione tra canada, stati Uniti e Francia, ci fu al Toronto Film Festival. Ebbe cinque nomination ai Canadian Screeen Awards. Le riprese si sono svolte principalmente a Calgary, città canadese che si trova nella provincia di Alberta. In Italia Forsaken non è mai stato proiettato nelle sale cinematografiche ma è stato direttamente distribuito per l'home video. Non ha avuto una buona accoglienza da parte della critica.

FORSAKEN, IL FUOCO DELLA GIUSTIZIA: LA TRAMA DEL FILM

John Henry Clayton è un pistolero che ha la fama di assassino senza scrupoli. Desideroso di farsi una nuova vita e di cancellare il suo sanguinoso passato decide di tornare nel paese dove è nato e dove ancora vive suo padre, il reverendo Calyton. Con il padre John Henry non ha mai avuto un buon rapporto e anche in questo caso le cose non sembrano destinate ad andare per il meglio. Infatti il pistolero scopre che la cittadina di suo padre è funestata da una banda di malviventi che fa vivere la gente nel terrore. Così, suo malgrado, è costretto a riprendere in mano la sua arma e a recitare ancora una volta il ruolo dell'assassino senza pietà.

