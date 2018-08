Frequencies/ Su Canale 20 il film con Daniel Fraser e Charlie RIxon (oggi, 20 agosto 2018)

Su Canale 20 va in onda il film Frequencies con nel cast Daniel Fraser, Charlie Rixon e Dylan Llewellyn. La pellicola vede alla regia Daren Paul Fisher. (oggi, 20 agosto 2018)

20 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Frequencies, su Canale 20

Martedì 20 agosto su Rai 4, al canale 20 del digitale terrestre, verrà trasmesso il film fantastico Frequencies in seconda serata, alle ore 23:00. Frequencies è stato diretto nel 2013 da Darren Paul Fisher e il tuo titolo originale è OXV: The Manual. Il soggetto è stato scritto dallo stesso regista; il film vinse due premi di genere, venendo dichiarato il film più interattivo al Fantasia International Film Festival e premiato per la miglior sceneggiatura all'Ithaca International Fantastik Film Festival. Il cast del film è composto da Daniel Fraser (Isaac-Newton Midgeley detto Zak da adulto), Charlie Rixon (Zak da bambino) e Dylan Llewellyn (Zak da adolescente). Eleanor Wyld è Marie-Curie Fortune.

FREQUENCIES, LA TRAMA DEL FILM

In un futuro lontano le persone sono divise non in classi sociali ma frequenze. Infatti è noto che ogni essere umano emette una frequenza diversa, e che mescolare persone con diverse frequenze è proibito. Ciononostante il piccolo Zak si innamora di Marie, la quale ha però frequenze molto più alte delle sue. Trascorre così la sua vita a cercare con ogni mezzo di aumentare le sue frequenze, finché non riesce ad avvicinare la fanciulla e a farla innamorare. Però il loro legame procurerà inattesi problemi.

