Giulia Latini e Fabio Basile stanno insieme? / Avvistamenti sospetti: amicizia o qualcosa in più?

Giulia Latini ha ritrovato l'amore? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne avvistata assieme al noto judoka Fabio Basile: frequentazione amichevole o qualcosa in più?

20 agosto 2018 Anna Montesano

Giulia Latini e Fabio Basile

Giulia Latini ha ritrovato l'amore? È la domanda che molti fan dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si stanno ponendo nelle ultime ore. La ragazza, stando alle indiscrezioni lanciate dal Vicolodellenews, è stata avvistata assieme ad uno sportivo ben noto anche nel mondo dello spettacolo: il judoka Fabio Basile. "La conferma della loro frequentazione ci arriva dalle foto fatte con alcuni fan ma guardacaso separati, forse proprio per evitare il gossip - si legge sul portale, che aggiunge - Le talpine hanno aggiunto che la località dove si sono incontrati non è molto frequentata dai Vip, dunque più riservata". Alcune fan della Latini li hanno infatti beccati insieme in spiaggia ma i due non hanno voluto fare foto insieme, soltanto separati. Indizi che, comunque, sembrano confermare la frequentazione dei due.

LA RIFLESSIONE DI GIULIA LATINI

Di recente, Giulia Latini ha pubblicato su Instagram un lungo post, attrraverso il quale ha comunicato ai fan di essere in vacanza. "Mi sto godendo qualche giorno di relax al sud, sto riprendendo le ore di sonno che avevo perso negli ultimi tempi e mi sto rilassando come non facevo da parecchio lontana da trucchi e social. Ho passato gli ultimi mesi a 3000 senza mai fermarmi un attimo, forse per evitare di pensare troppo. - ha raccontato la Latini, per poi aggiungere - Oggi dopo pranzo stavo provando a riposare ed ero pensierosa. [...] Riesco a stare bene con tutti ed in ogni posto: dai bambini alle persone anziane, dalla gente “con la puzza sotto il naso” alle persone più semplici, nel locale super esclusivo e sulla panchina di un paesino. In un mondo troppo pieno di falsità, bugie ed invidia mi guardo intorno, osservo tanto cercando sempre il lato buono di ciò che mi circonda per assorbire solo energie positive. Un domani magari scoprirò che sono soltanto la solita tonta, ma per ora amo vivere così ed amo la mia vita"

