Gold Digger, Bern Barnes protagonista con Julia Ormond/ Da Westworld al thriller misterioso della Bbc

Sei episodi di un thriller enigmatico segnano il ritorno dell'attore Bern Barnes, già star delle Cronache di Narnia, alla Bbc. Si tratta di Gold Digger, ecco l'anteprima

20 agosto 2018 Paolo Vites

Ben Barnes

Noto per la sua partecipazione alla serie Netflix The Punisher ma sopratutto nel film Le cronache di Narnia dove intrpretava Caspian, l’attore inglese Bern Barnes sarà ora il protagonista, dopo circa dieci anni, di un thriller prodotto dalla Bbc, Gold Digger. Insieme a lui la star Julia Ormond, già protagonista di Legends of Fall e Temple Grandin.Barnes sarà Benjamin Golding un trentenne coon passato misterioso che si innamora di Julia Day, interpretata dalla Ormond, una donna più anziana di lui.

GOLD DIGGER, BERN BARNES PROTAGONISTA CON JULIA ORMOND

Si tratta di sei puntate scritte da Marnie Dickens, autrice della controversia serie Thirtenn, che molte polemiche creò per il tema del suicidio tra i minori. La Ormond è una donna sposata con un figlio che ha sempre anteposto gli interessi degli altri ai suoi che cerca sfogo nella relazione con un uomo di 25 anni più giovane di lei, una relazione che inevitabilmente impatterà sulla famiglia disvelando i loro segreti: chi è davvero Benjamin? "Sono entusiasta di entrare a far parte di questo cast e del team creativo nel raccontare una storia di relazioni inaspettata e moderna con l'opportunità di interpretare un personaggio così complesso ed enigmatico" ha detto Barnes.

