Grande Fratello Vip 3/ Anticipazioni: da Eleonora Giorgi alla nuova possibilità per Claudio Sona, i nomi

Grande Fratello Vip 3, ecco tutte le ultime anticipazioni sui potenziali nomi del cast: da Eleonora Giorgi alla nuova possibilità per Claudio Sona.

20 agosto 2018 Valentina Gambino

Grande Fratello Vip, tutte le ultime indiscrezioni

Eleonora Giorgi nella Casa del Grande Fratello Vip? Queste le ultime indiscrezioni. Così come riporta Alberto Dandolo, oltre alla ex concorrente di Ballando con le Stelle, la produzione del reality potrebbe rivalutare la candidatura di Claudio Sona, l'ex tronista di Uomini e Donne. Inizialmente scartato per un apparente assurdo motivo (“Da 1 a 10 che possibilità c’è di vedere Claudio Sona al GF Vip? Al momento nessuna. Al GF Vip se un gay non ha le piume, i boa, gli strass e le paillettes non entra", ha scritto il suo manager), sempre Dandolo ha precisato per Dagospia: “Claudio Sona, ex tronista gay di Uomini e Donne, qualche mese fa è stato provinato per partecipare al Grande Fratello Vip. A Dagospia risulta che il suo nome sia tutt’ora in bilico poiché qualche autore del reality preferirebbe assoldare una diversa tipologia di gay. Cercherebbe infatti omosessuali macchiettistici e caricaturali, caratteristiche queste ben lontane dall’imprenditore veronese. A quale autore in particolare ci stiamo riferendo? E, soprattutto, quale potentissimo personaggio di Mediaset non vedrebbe di buon occhio l’ esclusione di Claudio dalla casa più spiata d’Italia? Ah, NON saperlo….”.

Oltre al nome di Eleonora Giorgi e Claudio Sona, sembrerebbero confermati per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, anche Francesco Monte, Le Donatella, Enrico Silvestrin e Giulia Salemi. Si vocifera anche di una potenziale partecipazione di Nina Moric e Sara Affi Fella. Come ben sapete, Silvia Provvedi e la modella croata, hanno in comune una storia d’amore che in passato le ha legate con Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, ha smentito la possibilità di qualsiasi implicazione con la terza stagione del reality show: “Con tutto il rispetto per il reality – ha fatto sapere a “Chi” - al GF mandateci Le Donatella e Francesco Monte. Alle fake news rispondo con un semplice: trovatevi un lavoro serio. E se devo piangere, oggi lo faccio solo per mio figlio”. Poi parlando di Silvia Provvedi ha aggiunto: “Dunque, con Silvia ho vissuto una storia non storia. Per una serie di mie mancanze, per le guerre con Nina, per quella maledetta paura di stare da soli e morire da soli. Lei mi è stata accanto in un momento nero. Invece di rifugiarmi nella mia famiglia, mi sono ritrovato nella sua. La storia era finita da tempo. Mi ero autoconvinto che si potesse salvare, pur sapendo dentro di me che non c’era futuro”.

