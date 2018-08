IL COMMISSARIO CLAUDIUS ZORN:SENZA LUCE/ Su Canale 5 il film con Stephan Luca (oggi, 20 agosto 2018)

Il commissario Claudius Zorn - Senza luce, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 20 agosto 2018. Nel cast: Stephan Luca e Axel Ranish, alla regia Christoph Schnee. Il dettaglio.

20 agosto 2018 Cinzia Costa

il film poliziesco in prima serata su Canale 5

NEL CAST STEPHAN LUCA

Il commissario Claudius Zorn - Senza luce, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 20 agosto 2018 alle ore 21,25. L'episodio viene trasmesso in prima serata, alle ore 21:25. La prima puntata di questa serie di produzione tedesca, inedita finora in Italia, è stata trasmessa il 13 agosto. Ogni episodio è un film a se stante, in Germania le puntate sono state trasmesse tra il 2014 e il 2017. Il protagonista è Stephan Luca che interpreta il commissario della cittadina di Halle, Claudius Zorn. Il personaggio e gli eventi si ispirano ai romanzi di Stephan Ludwig. La regia della puntata intitolata Senza luce (Wo kein Licht) è di Christoph Schnee ed è il secondo di una serie di quattro. Nella versione tedesca c'era anche un primo episodio, interpretato da un altro attore, che in Italia non verrà trasmesso. Questo episodio del Commissario Zorn è stato realizzato nel 2015; in Italia le puntate non andranno in onda con lo stesso ordine che è stato usato in Germania. Mediaset ha acquisito i diritti dopo che il telefilm ha riscosso un grande successo in patria, sperando di replicare lo stesso consenso. D'altro canto i telefilm tedeschi hanno sempre avuto un buon riscontro televisivo anche nel nostro Paese, basti pensare al Commissario Rex o A Derrik. Ma ecco in breve la trama del film.

IL COMMISSARIO CLAUDIUS ZORN - SENZA LUCE, LA TRAMA DEL FILM POLIESCO

In questo episodio il commissario Zorn, che ha un carattere molto burbero e scontroso, si trova alle prese con un suicidio. Un uomo si è sparato sulla riva del fiume, era il pubblico ministero e a quanto pare qualcuno lo stava minacciando e perseguitando.

