IL SEGNO DELLA LIBELLULA - DRAGONFLY/ Su Rai 3 il film con Kevin Costner (oggi, 20 agosto 2018)

Il segno della libellula, il film fantastico in onda su Rai 3 oggi, lunedì 20 agosto 2018. Nel cast: Kevin Costner e Susanna Thompson, alla regia Tom Shadyac. Il dettaglio della trama.

20 agosto 2018 Cinzia Costa

il film fantastico in prima serata su Rai 3

NEL CAST ANCHE SUSANNA THOMPSON

Il segno della libellula è il titolo che è stato dato alla versione italiana del film statunitense Dragonfly, che vuol dire semplicemente libellula. Questo film, di genere fantastico, è stato diretto da Tom Shadyac nel 2002 e andrà in onda questo martedì 20 agosto su Rai 3 in prima serata dalle ore 21:25. L'attore protagonista è Kevin Costner che veste i panni del dottor Joe Darrow e nel cast figurano anche Susanna Thompson, che è sua moglie Emily, e Kathy Bates che interpreta l'avvocato Miriam Belmont. Dragonfly non ebbe molto successo di critica e neppure ai botteghini, tanto che incassò meno di quanto non fosse costato. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

IL SEGNO DELLA LIBELLULA - DRAGONFLY, LA TRAMA DEL FILM FANTASTICO

Joe ed Emily non sono solo marito e moglie, sono anche dei medici e lavorano entrambe all'ospedale di Chicago. La donna lavora in un reparto di oncologia pediatrica e per aiutare dei bambini malati parte con una missione umanitaria nonostante suo marito sia contrario. Infatti Emily è incinta e il viaggio è molto pericoloso. Purtroppo i timori di Joe si rivelano fondati, Emily ha un incidente e viene dichiarata morta, anche se non si riesce a ritrovare il suo corpo. Joe non riesce a darsi pace e inizia ad avere strane visioni di una libellula che lo perseguitano. Un giorno poi uno dei piccoli pazienti di Emily gli dice di aver parlato con lei, e che la donna vuole comunicare qualcosa di molto importante a suo marito.

© Riproduzione Riservata.