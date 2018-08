Jimmy Bennett: "Violentato da Asia Argento"/ Ultime notizie, accordo da 380mila dollari mise tutto a tacere

Jimmy Bennett, giovane attore e musicista rock accusa Asia Argento di violenza sessuale: le rispettive difese avrebbero raggiunto un accordo da 380mila dollari.

20 agosto 2018 Emanuela Longo

Jimmy Bennett accusa Asia Argento (Foto Instagram)

Jimmy Bennett, classe 1996, è un giovanissimo e talentuoso attore e musicista rock, in queste ore salito agli onori della cronaca per via di alcune gravissime accuse contro Asia Argento. Il ragazzo avrebbe accusato l'attrice di violenza sessuale e proprio una delle prime donne ad aver denunciato la violenza sessuale subita dal produttore Harvey Weinstein nonché paladina del movimento #MeToo si sarebbe accordata per risarcire Jimmy con 380mila dollari. A darne oggi notizia è Corriere.it che ripercorre le tappe della vicenda, avvenuta secondo il giovane attore cinque anni fa, nel 2013, quando lui era ancora minorenne. Bennet aveva da poco compiuto 17 anni e, stando alle sue accuse, sarebbe stato violentato dall'attrice e regista italiana in una camera d'albergo in California. Il suo racconto è stato riportato dal New York Times e sta già facendo il giro del mondo. Il giornale americano avrebbe citato dei documenti intercorsi tra gli avvocati di Bennet e quelli di Asia Argento. Il giovane, oggi 22enne, aveva avuto modo di conoscere la regista italiana recitando la parte di suo figlio nel film del 2004 "Ingannevole è il cuore più di ogni altra cosa". Il New York Times sostiene di essere entrato in possesso di documenti che andrebbero a confermare la relazione tra i due, grazie alla presenza di selfie e scatti datati 9 maggio 2013 e che immortalano i due a letto.

JIMMY BENNET E LA CONOSCENZA CON ASIA ARGENTO

La carriera artistica di Jimmy Bennett ebbe inizio quanto lui era appena un bambino, a sei anni. Prima di conoscere Asia Argento riuscì a guadagnare oltre 2,7 milioni di dollari ma dopo l'episodio di presunta violenza subita qualcosa cambiò e negli anni successivi i suoi guadagni non superarono i 60mila dollari annui. Anche per questo, spiega l'avvocato del giovane, Bennet avrebbe chiesto un risarcimento danni pari a 3,5 milioni di dollari poiché quell'episodio influì negativamente sulla sua carriera. Il ragazzo, secondo i documenti pubblicati dalla testata straniera, definiva la Argento "un mentore e una figura materna". Negli anni successivi rimasero in contatto sporadicamente e l'attore aveva iniziato a concepire il loro rapporto come una relazione madre-figlio. Dopo le accuse di Asia nei confronti del produttore Weinstein però, Bennet decise di fare causa all'attrice per quelle violenze da lui stesso subite. Solo lo scorso aprile però, le rispettive difese sarebbero giunte ad un accordo definitivo. Secondo il Times, i suoi giornalista avrebbero cercato di mettersi in contatto con l'attrice e regista italiana ma la Argento avrebbe rifiutato un commento sulla spinosa vicenda. Lo stesso ha fatto Bennet e per lui ha parlato il suo avvocato che si è limitato a dire: "Jimmy continuerà a fare ciò che ha fatto negli ultimi mesi e anni, concentrandosi sulla sua musica".

© Riproduzione Riservata.