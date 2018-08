Luca Onestini e Ivana Mrazova/ Repubblica Ceca: pronti a diventare mamma e papà?

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono partiti per la Repubblica Ceca dove stanno trascorrendo giornate con la famiglia di lei. L'ultima foto fa emozionare.. I due desiderano diventare genitori?

La coppia nata tra le mura del Grande Fratello Vip, Luca Onestini e Ivana Mrazova, continua a vivere la propria favola. Una favola di sorrisi, amore, divertimento e spensieratezza. Dopo aver trascorso parte delle vacanze con la famiglia di lui, nei giorni scorsi sono volati verso la Repubblica Ceca per trascorrere del tempo con la famiglia della Mrazova e soprattutto per fare le prime presentazioni. Luca, infatti, non ha ancora incontrato e conosciuto tutta la famiglia della fidanzata. Negli ultimi post su Instragam, sia di Luca che di Ivana, i fan sono stati attratti dall’ultima fotografia postata: la coppia bacia una piccola bambina, nipote di Ivana, Annabelle. “La mia Gioia. Finalmente insieme”, ha scritto la modella.

IL COMMENTO DI GIULIA DE LELLIS

Ma non è tutto: anche all’interno delle storie di Instagram i due giovani innamorati si riprendono mentre giocano insieme alle nipotine. Tra baci, giochi e scherzi, Ivana e Luca, sembrano amare moltissimo i bambini e i fan della coppia hanno subito immaginato a come potrebbero essere dei bravissimi genitori. “Non oso immaginare quanto sarebbero belli i vostri figli”, “Ne dovete fare uno anche voi”, “Siete fatti per costruire una famiglia”, “Questa foto parla d’amore”, scrivono i fan. Ma tra i commenti ne spunta uno, quello di Giulia De Lellis che invia all’amica numerose faccine che sono un misto di commozione e gioia per il loro grande amore. Entrambi i ragazzi, durante recenti interviste, non si erano tirati indietro rispetto al tema di creare una propria famiglia. Luca e Ivana, nonostante la giovane età, sembrano pronti a diventare genitori.

