MTV VMA 2018, SCALETTA E APPUNTAMENTI/ La diretta da New York con Elettra Lamborghini e i volti dei reality

Tutte le anticipazioni sugli Mtv Video Music Awards, l'evento musicale più atteso dai giovani di tutto il mondo. Per l'Italia c'è Elettra Lamborghini, volto della rete fin da Geordie Shore.

20 agosto 2018 Rossella Pastore

Il logo degli Mtv Vma 2018

Al via stanotte la 35esima edizione degli Mtv Video Music Awards, la manifestazione canora (e non solo) organizzata dall'emittente televisiva satellitare Mtv. Lo start è previsto per le 2 (ora italiana) sul canale 130 di Sky. Nowtv trasmetterà il pre-show inaugurale in diretta da New York, con all'interno il concerto dei Backstreet Boys. La cerimonia di premiazione è prevista per le 3, in lingua originale e in contemporanea con gli States. Per l'Italia c'è Elettra Lamborghini: sarà lei a introdurre in tv artisti del calibro di Cardi B, Beyoncé e Jay-Z. Dopo la gara ci sono i mini-concerti di Ariana Grande, Travis Scott e Nicki Minaj, per cui sono previste repliche sottotitolate in onda nei prossimi giorni. Le date da segnare sono le seguenti: martedì 21 agosto alle 21 (versione sottotitolata in italiano), su Mtv e Nowtv; giovedì 23 agosto alle 22.50 (versione doppiata in italiano), su Mtv e Nowtv; venerdì 24 agosto all'1.20 (versione doppiata in italiano), su Mtv e Nowtv; sabato 25 agosto alle 16.25 (versione doppiata in italiano), su Mtv e Nowtv; domenica 26 agosto alle 8 (versione doppiata in italiano), su Mtv e Nowtv. Scaletta della serata: Cardi B, Ariana Grande, Travis Scott e Post Malone, Shawn Mendes, Logic e Ryan Tedder, Nicki Minaj, Jennifer Lopez, Panic! At The Disco, Aerosmith e Maluma e Backstreet Boys.

ELETTRA LAMBORGHINI

Come già accennato, tra le star che calcheranno il red carpet dei Vma, figura anche l'italiana Elettra Lamborghini. A settembre, il noto volto di Mtv tornerà davanti alle telecamere: sarà lei la prima inviata di Ex on the Beach, la versione italiana del dating show più "hot" della televisione. In radio, intanto, impazza Pem Pem, il cui videoclip è già a quota 65 milioni di visualizzazioni. Ed è proprio con Pem Pem che Elettra e l'Italia si fanno largo, insieme a Sophie e Aaron di Geordie Shore. Anche l'anno scorso Elettra si seppe distinguere: ai Vmas 2017, il suo red carpet fu tra i più chiacchierati in fatto di stile ed eccentricità. Sophie, Aaron ed Elettra sono già sbarcati nella Grande Mela. I "radgie" di Mtv introdurranno il pubblico all'evento, oltre a pubblicare chicche esclusive sui social della rete. L'hashtag ufficiale per commentare la premiazione è #VMAS.

