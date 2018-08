Mariano Catanzaro ha un nuovo amore? / L'ex tronista di Uomini e Donne avvistato con un'altra: lui chiarisce

20 agosto 2018 Anna Montesano

Mariano Catanzaro

Mariano Catanzaro ha un nuovo amore? L'ex tronista di Uomini e Donne ha da poco chiuso la sua relazione con Valentina Pivati, ragazza che è stata la sua scelta alla fine del percorso fatto nel noto dating show. Di recente però, un avvistamento fatto al portale IsaeChia, ha portato a sospettare che Mariano possa avere una nuova fidanzata. "un paio di giorni fa ho incontrato Mariano a Gallipoli. Passeggiava abbracciato a una ragazza, come potete vedere dalle foto che vi allego. Si è già dimenticato di Valentina?" scrive la lettrice, ipotizzando un nuovo amore per l'ex tronista. La verità, però, sembra essere un'altra. Mariano, dopo le segnalazioni fatte al sito, ha deciso di scrivere alle dirette interessate, chiarendo la reale situazione.

MARIANO CATANZARO FIDANZATO? LE SUE PAROLE

"Volevo fare un appunto o meglio precisare una cosa che per me è fondamentale... - ha scritto Mariano Catanzaro nel messaggio privato scritto a IsaeChia e pubblicato dal portale stesso - Nella mia vita non esiste altra donna al di fuori di mia mamma e mia sorella, che al momento sono le uniche due donne che amo più della mia vita. Volevo aggiungere dicendo che se dovessi incontrare un giorno una donna con la quale mi ci fidanzerei, lo saprete direttamente da me". Insomma, nessun nuovo amore per Mariano che, solo pochi giorni fa, spiegava con queste parole la rottura con Valentina Pivati. "Perché ci siamo lasciati? Alcune cose per rispetto preferisco tenerle per noi, ma io come uomo ho dato tutto quello che potevo dare. Sono stato tanto uomo e una volta che la telecamera si è spenta le ho dimostrato di avere i cosiddetti gioielli di famiglia perché ho creduto a questa storia come un bambino crede in Babbo Natale. Ho dato non tanto, di più. Lo dico felice e consapevole, perché l’ho vissuta al 100% e ho dato il meglio di me, ero sempre presente, perché per me questo è essere coppia. Non mi sono mai tirato indietro."

