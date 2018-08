Marilyn Manson, malore sul palco/ Video. Texas, interrompe il concerto: ecco perchè è stato male

Marylin Manson, sabato sera, durante un suo concerto in Texas, è collassato sul palco dopo la quinta canzone. La causa? Un'intossicazione alimentare. A sostituirlo il collega Rob Zombie

Malore per Marylin Manson durante un concerto

Sabato sera Marylin Manson si stava esibendo, insieme alla sua band, per un concerto al Cynthia Woods Mitchell Pavilion a Woodlands. Il terzo previsto per il suo tour 2018 iniziato il 16 agosto a Dallas e che terminerà il 31 ottobre ad Orlando, in Florida. Il cantante statunitense ha dovuto interrompere l’esibizione dopo la quinta canzone per un malore. Come scrive la testata locale Houston Press il cantante ha subito dichiarato al pubblico di non sentirsi particolarmente bene. Il primo crollo lo ha avuto dopo l’esibizione di Eurythmics di “Sweet Dreams (Are Made of This)”, poi si è rialzato, è tornato sul palco per “Antichrist Superstar”, ma al termine della canzone le luci si sono spente e lui si è nascosto nel buio per poter uscire di scena.

MANSON VIENE SOSTITUITO DA ROB ZOMBIE

Secondo le fonti locali, Marylin Manson, ha dovuto interrompere il concerto a causa di un malessere dovuto da un’intossicazione alimentare, ma non è la prima volta che il cantante abbandona il palco. A Toronto aveva cancellato il suo concerto per “una malattia improvvisa”, mentre nel settembre del 2017 era crollato sul palco e, nello stesso periodo, aveva fatto cadere una parte di scenografia procurandosi numerosi danni alla gamba e alla caviglia. Dopo “Antichist Superstar”, eseguita sabato sera, Marylin Manson è stato sostituito da Rob Zombie che sta accompagnando il collega in tour: “Il mio caro amico, il signor Manson, non è decisamente in forma. Probabilmente adesso è nel suo tour bus e sta di me**a. Ho bisogno di qualcuno che canti con me la prossima canzone, quindi tirate fuori la voce e cercate di farlo stare meglio”.

