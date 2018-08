Marina La Rosa, sexy e audace su Instagram/ Video, anche Stefano Gabbana gradisce il “remake”

Marina La Rosa, sexy e audace su Instagram: il video "prendendosi gioco" di una famosa pubblicità fa impazzire il web, anche Stefano Gabbana gradisce il suo“remake”.

20 agosto 2018 Valentina Gambino

Marina La Rosa ha esordito in televisione nel Duemila. Aria da “gatta morta”, nessuna esperienza televisiva e la voglia di apparire. La messinese quindi, era stata scelta per la prima edizione del Grande Fratello, condotto – all’epoca – da Daria Bignardi. Con la sua sensualità da lolita, aveva catturato l’attenzione di quasi tutti i maschietti della Casa, compreso Pietro Taricone. Con lui però, con il tempo è nata solo una bellissima amicizia. A 18 anni dalla sua importante avventura televisiva, la siciliana non ha assolutamente perso il suo fascino e scende in campo sfoderando ancora le sue sensuali doti artistiche. Con tanta ironia infatti, ha pubblicato un video sul suo account ufficiale di Instagram, dove in vacanza ad Alicudi, rifà una famosa pubblicità di Dolce e Gabbana “Perché sarà di certo interessante essere abbastanza Dolce e Gabbana, ma essere Marina La Rosa lo è molto di più”. Di seguito, l’apprezzata clip social termina con una domanda: “Sono abbastanza Marina La Rosa?”. Il video in questione è stato gradito anche da Stefano Gabbana che ha commentato con tanti cuori e molte risate.

Marina La Rosa, la carriera

Nel 2000 nessuno era in grado di resistere al fascino di Marina La Rosa. Da Lorenzo Battistello a Rocco Casalino e Pietro Taricone, tutti i concorrenti del Grande Fratello hanno preso una sbandata per lei. Uscita dalla Casa, ha proseguito sulla scia di femme fatale realizzando un calendario per il mensile Max decisamente bollente. Dopo essere stata ospite in svariati salotti televisivi, ha lasciato temporaneamente le luci della ribalta per dedicarsi allo studio della recitazione. Nel 2002 infatti, il debutto internazionale: l’ex gieffina viene scelta per un piccolo ruolo nella soap opera Beautiful, durante alcune riprese a Portofino. Di seguito, alcune partecipazioni a fiction nostrane come: “Carabinieri 2” e “Un posto al sole”, e l’ingresso nel cast della seconda stagione della telenovela brasiliana “Terra nostra 2”. Al teatro ha debuttato nel 2004 e gira l’Italia fino a quando la gravidanza la costringe ad una pausa obbligatoria. Nel 2006 torna su Canale 5 con il reality show “Circus” e nel 2008 conduce “Vita in crociera”. Nel 2010 ha sposato l’avvocato Guido Bellitti, dal quale ha avuto due figli: Renato e Gabriele, di 7 e 5 anni.

