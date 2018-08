Meghan Markle senza Harry/ Tutta sola tra Canada e America per incontrare gli amici e la madre

Meghan Markle, tutta sola, è partita con un volo Air Canada per trascorrere qualche giorno a Toronto insieme agli amici. Dopo andrà a Los Angeles, qui incontrerà in padre?

Il 19 maggio scorso una favola ha avuto il suo lieto fine. Quella tra Meghan Markle e il principe Harry. Una favola che, come ogni che si rispetti, ha dovuto far fronte a numerose problematiche provenienti da entrambe le famiglie. Meghan Markle in primis ha dovuto lottare contro alcuni membri della sua che, a causa dell’invidia e della ricerca di fama, hanno rilasciato dichiarazioni forti e false. Nonostante tutto, come si dice in questi casi, l’amore ha trionfato. Meghan e Harry si sono sposati e ora vivono la loro vita seguendo gli impegni della Corona. La duchessa del Sussex, però, è da poco partita per il Canada, per Toronto, proprio lì dove negli ultimi anni ha girato Suits. Il motivo del suo viaggio è quello di trascorrere qualche giorni in compagnia degli amici lontani, non solo i colleghi della fortunata serie, ma anche quelli più stretti e dell’adolescenza.

IL PADRE CONTINUA AD ATTACCARE LA FAMIGLIA REALE

Così Meghan Markle ha preso un volo Air Canada da Londra e con la compagnia, Kensigton Palace, è stata molto chiara: assoluta riservatezza e discrezione. Infatti alla duchessa non è stata scattata nessun tipo di fotografia. Questo non è l’unico viaggio che la duchessa del Sussex ha pensato di compiere da sola. Prima dell’autunno tornerà a Los Angeles, dove vive la madre, Doria Regland, che sta organizzando il suo definitivo trasferimento nella capitale britannica. Questo viaggio sarà anche un’occasione per poter chiarire con il padre che vive a Rosario, in Messico, a 240 km da Los Angeles. Il padre, non è stato invitato al matrimonio, dopo aver rilasciato dichiarazioni molto forti contro la figlia e la Corona; l’ultima è recente: Mr. Markle ha paragonato la famiglia reale alla setta di Scientology.

