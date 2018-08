Netflix, pubblicità tra un episodio e l'altro / Abbonati scontenti: scoppia la polemica!

Novità discutibile introdotta da Netflix Italia che potrebbe far disdire l'abbonamento a molti. Una nuova modifica prevede infatti l’aggiunta della pubblicità tra episodi

20 agosto 2018 Anna Montesano

Netflix

Novità discutibile introdotta da Netflix Italia che potrebbe far disdire l'abbonamento a molti. Una nuova modifica prevede infatti l’aggiunta della pubblicità nei video. La notizia si è appresa tramite il forum Reddit e sembra proprio che la novità abbia portato tanti utenti verso altre piattaforme. Il colosso si prepara ad introdurre la pubblicità nei video in-app nei Film e nelle Serie TV della sua piattaforma. Il portale tecnoandroid specifica inoltre che la notizia è arrivata tramite i feedback degli utenti del Regno Unito e degli USA, dove è già attiva la visualizzazione di annunci pubblicitari nel corso della riproduzione. Anche se la situazione sarebbe leggermente diversa con dei trailer che sono dei suggerimenti per altre visioni.

NETFLIX MOTIVA LA NOVITÀ

Netflix, in una sua nota ufficiale ha commentato con le seguenti parole: "Stiamo testando se le raccomandazioni inserite tra gli episodi aiutino i membri a scoprire contenuti e ad apprezzarli più velocemente". Logicamente si attendono conferme in merito alla loro definitiva introduzione che sarà visibile a tutti dopo la fase di test. Ricordiamo che per ora questa funzione è disponibile solo per alcuni utenti e secondo alcuni utenti di Reddit e Twitter le pubblicità non possono essere saltate, come quasi tutti i contenuti di Netflix. La piattaforma, contattata da TechCrunch Netflix ha confermato che la funzione è in fase di test e che in futuro sarà possibile saltare i video e passare direttamente al film o episodio successivo. Vedremo quindi nelle prossime settimane quale sarà la scelta finale di una piattaforma che ha ricevuto sempre molti consensi.

