PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 20 agosto 2018: Sagittario al top, Cancro flop, gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox, oggi lunedì 20 agosto 2018, previsioni segno per segno a LatteMiele: Sagittario Luna positiva, Cancro giornata decisamente complicata, tutti gli altri segni.

20 agosto 2018

Oroscopo, Paolo Fox

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 20 AGOSTO 2018

L'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele parte dallo studio segno per segno di quanto dovrebbe accadere. I Pesci hanno un lunedì complesso, a Ferragosto potrebbe essere nata qualche complicazione ma nessunotoglie il ruolo da leader che si è assunto e che si avrà tra settembre e ottobre. Attenzione ai tradimenti soprattutto se nascono come rivalsa per punire qualcuno che non è dalla parte. Chi crede nell'amore farà una grande proposta tra settembre e ottobre. I Gemelli hanno stelle ambigue, anche domenica è stata una giornata faticosa e si deve bisogna ricordare che si ha sempre voglia di fare tante cose ma tuttavia le giornate non bastano mai non si deve fare confusione. Se si arriva alla sera esausti in questo periodo che dovrebbe essere dedicato al relax o al riposo e di progettazioni del futuro non va bene. Certo quello che conta alla fine è lo stare bene o innamorarsi. In questo momento le emozioni del cuore valgono ben più di ogni cosa.

SAGITTARIO LUNA POSITIVA, SEGNI AL TOP

Voltiamo pagina e soffermiamoci sui segni zodiacali che vivranno una giornata al top. Se una persona del Cancro oppure dei Gemelli qualche volta sembra essere dalla parte del Toro e qualche altra volta evidentemente no si dovrà redarguirla o eventualmente provare a chiarire. Quello lavorativo per il Leone resta sicuramene un ambito del tutto nuovo per verificare la tenuta di un amore. Se in una società non c'è più spazio o si sente aria di crisi si può anche iniziare a guardarsi attorno. Il Sagittario ha la Luna nel segno e può sicuramente avere da questo dei giovamenti. Molto presto arriveranno delle risposte interessanti che potrebbero portare a sorridere. L'obiettivo è quello di godersi tutto con calma, senza esagerare e cercando di raggiungere gli obiettivi nella maniera più limpida possibile. La Bilancia è un segno affascinante e in grado di vivere un momento di crescita interessante.

CANCRO GIORNATA COMPLICATA, SEGNI FLOP

Ora andiamo a vedere invece quei segni zodiacali che possono considerarsi flop per la giornata di oggi. I sentimenti dell'Ariete in questo periodo non danno grandi conferme. Dalla giornata di giovedì si recupera lentamente e qualche Ariete si trova finalmente sul sentiero di guerra. Il Cancro vive una giornata difficile, è turbato da qualcosa ma non è chiaro neanche perché. Alcuni si troveranno a dover vivere delle complicazioni in famiglia, ma non è da escludere che possa accadere qualcosa di particolare nelle prossime ore. La Vergine è confusa e non riesce a trovare le risposte che cercava. Probabilmente c'è un po' di frustrazione con alcune situazioni che sono saltate in seguito a quanto accaduto durante le vacanze estive. Forse sarebbe meglio mettere una pieta sopra a quanto accaduto di recente ora è il momento di voltare pagina e chiudere dei discorsi ormai da considerarsi passati.

