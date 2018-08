PROFESSORE PER AMORE/ Su Rai 1 il film con Hugh Grant e Marisa Tomei (oggi, 20 agosto 2018)

Professore per amore, il film in onda su Rai 1 oggi, lunedì 20 agosto 2018. Nel cast: Hugh Grant, Marisa Tomei e Allison Janney, alla regia Marc Lawrence. La trama del film nel dettaglio.

20 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rai 1

NEL CAST HUGH GRANT

Una pellicola di genere commedia Professore per amore (titolo originale The rewrite) quella che viene trasmessa nella prima serata di questa domenica 19 agosto 2018. Realizzata nel 2014, la pellicola è stata diretta dal regista Marc Lawrence mentre i due attori principali del cast sono Hugh Grant e Marisa Tomei, che interpretano rispettivamente Keith e Holly. La prima del film si tenne allo Shanghai International Film Festival. La pellicola è stata prodotta dalla Castle Rock Entertainment e segna la quarta collaborazione tra questa casa, il regista Lawrence e l'attore Grant. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

PROFESSORE PER AMORE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Keith Michaels è uno sceneggiatore che ha un solo grande successo alle sue spalle. Infatti con un film di cui aveva scritto la sceneggiatura è riuscito ad assicurarsi un premio Oscar. Da allora però non è più riuscito a produrre niente di buono. Per tirare avanti è costretto ad accettare una cattedra per insegnare la scrittura creativa, lui però è molto scettico circa l'utilità dell'insegnamento. A farlo ricredere sarà una delle sue studentesse, Holly. Holly è una madre single e deve fare più lavori per garantire la sopravvivenza della sua famiglia, ma ha più entusiasmo del suo professore e crede ancora nei sogni. In breve Keith si innamora di Holly, ma questo va contro la sua etica professionale.

© Riproduzione Riservata.