Perry Mason - Il bacio che uccide/ Su Rete 4 il film con Raymond Burr (oggi, 20 agosto 2018)

Su Rete 4 va in onda il film Perry Mason - Il bacio che uccide con tra i protagonisti Raymond Burr, Barbara Hale e Genie Francis. La regia è di Christian I.Nyby. (oggi, 20 agosto 2018)

20 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Perry Mason - Il bacio che uccide su Rete 4

Perry Mason - Il bacio che uccide è un film per la televisione di genere giallo del 1993 diretto da Christian I. Nyby II (Lezioni di giallo, Pine Canyon is burning, Whisper kill) ed interpretato da Raymond Burr (La finestra sul cortile, Godzilla - King of the monsters, la serie tv Ironside), Barbara Hale (Il denaro non è tutto, La bella avventura, Non c'è passione più grande) e Genie Francis (The note, Il profumo del potere, la serie tv General Hospital). La sceneggiatura è stata scritta da Gene Conway, noto soprattutto come sceneggiatore di alcuni dei più noti archi narrativi dei più famosi personaggi Marvel. Sia il regista che l'attore protagonista devono la loro notorietà all'avvocato e detective Perry Mason, che hanno portato sia sul grande che sul piccolo schermo in moltissime occasioni, ognuno nei rispettivi ruoli. Perry Mason - Il bacio che uccide andrà in onda su Rete 4 nel pomeriggio di lunedì 20 agosto, alle ore 16.45.

PERRY MASON - IL BACIO CHE UCCIDE, LA TRAMA DEL FILM

Kris Buckner (Genie Francis) è più di una semplice amica di Perry Mason (Raymond Burr). Dopo la morte dei genitori di quest'ultima, amici dell'avvocato, quest'ultimo si è fatto carico della sua educazione. Ora la ragazza fa l'attrice e sta ottenendo un buon successo in una soap opera. L'attore Mark Stratton (Sean Kanan) interpreta il fidanzato di Kris nella soap, ma si è accordato con la produzione per diventarne il solo e unico protagonista. Quando Kris viene a saperlo fra i due attori si scatena una furibonda lite, di cui sono testimoni moltissimi membri del cast. Poco dopo, durante la realizzazione di una scena della soap, Mark ha una crisi allergica, apparentemente causata da un bacio dato proprio a Kris. L'attore si reca così nel suo camerino per iniettarsi un antistaminico e bloccare la reazione allergica, ma l'inizezione lo uccide. La polizia, accorsa sul posto, scopre infatti che la siringa conteneva in realtà del veleno. Visti i trascorsi fra i due attori, Kris viene subito arrestata per l'omicidio del collega. Perry Mason si incarica immediatamente della difesa di Kris. L'avvocato decide quindi di provare l'innocenza della sua pupilla nel modo più semplice e diretto: trovando il vero assassino di Mark. Quest'ultimo infatti aveva numerosi nemici nel cast e nella produzione della soap opera e non era certo uno dei protagonisti più amati. Pian piano compaiono così numerosi altri sospettati del delitto.

